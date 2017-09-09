Suç işlemek için tekrar KKTC’ye geldi…

Gamze PİR BAYKUR

KKTC’de işlemiş olduğu “Sirkat” suçundan dolayı 2016 yılında mahkum olan ve KKTC’den ihraç edilmesine rağmen 2017 yılı Nisan ayı içerisinde yasa dışı yollardan tekrar KKTC’ye gelerek hırsızlık yapmaya devam eden Y.U tutuklandı. 2017 yılı Nisan ayı içerisinde Mağusa Limanından yasa dışı yollardan tasarrufundaki 9 mm çapındaki kurusıkı tabanca ve 8 adet canlı mermi ile giriş yapan ve işlediği birçok suçtan dolayı polis tarafından bir aranan zanlı , düzenlenen operasyon sonucunda Güvercinlik ovalarında yakalandı. “Yasa dışı yollardan KKTC’ye giriş yapmak”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma”, “Ev açma”, “Sirkat”, “Kasti hasar”, “Mülke tecavüz”, “Suç işlemeye teşebbüs”, “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Yetkili makamdan izin almaksızın ithal etmek” suçlarını işlediği iddiasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Kurusıkı tabanca ve mermi ile geldi…

2016 yılı Şubat ayı içerisinde KKTC’den ihraç edilen zanlının ihraç edilmesine rağmen 2017 yılı Nisan ayında henüz tespit edilemeyen bir gemi ile Mağusa Limanına gelerek muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye izinsiz giriş yaptığı öğrenildi. Zanlının adının Meserya bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen ve günlerdir Meserya bölgesinde zanlının izini süren polis ekipleri zanlıyı önceki gün tespit ederek tutukladı. Zanlının tasarrufundaki çantada polis tarafından yapılan kontrolde ise 1 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca ile 8 adet canlı mermi ve 2 adet de biber gazı bulundu.

Mahkemeye çıkarıldı…

Zanlı işlemiş olduğu suçlardan dolayı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Meselenin tahkikat memuru Kamil Perçiner, zanlının Turunçlu’da Taner Samancıoğlu’na ait binanın pencere camını kırarak hasara uğrattıktan sonra içeriye girdiğini ve jeneratör içerisinden 5 litre benzin ile 1 litre motor yağını, yine konu binanın güneş enerjisi ile çalışan lambasını ve hareket sensörlü projektörünü sirkat ettiğini açıkladı. Perçiner, zanlı Usta’nın 22 Ağustos 2017 tarihinde ise Kurudere’de faaliyet gösteren ve Oğuz Alp'e ait olan "Olive Avirotion" isimli uçuş okulundaki ofis odasına gidip kameraların yönünü değiştirdikten sonra alarm sisteminin ikaz vermesi sonucunda ofis odası içerisine giremeden olay yerinden ayrılarak suç işlemeye teşebbüs ettiğini açıkladı. Perçiner, yine zanlının 29-30

Ağustos 2017 tarihleri arasında ise, Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde Ruslan Aminov’a ait TIR aracın kabini içerisinden bir adet cüzdan ile cüzdan içerisinde bulunan sürüş ehliyetini, 20 TL parayı ve 1 paket sigarayı çaldığının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Perçiner, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.