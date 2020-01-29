Sosyal Hizmetler aileye teslim etti
Polis, 20 Ocak tarihinden beridir Lefkoşa’da kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki Havinsu Kurtal’ın bulunduğunu açıkladı.
A+A-
Polis, 20 Ocak tarihinden beridir Lefkoşa’da kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki Havinsu Kurtal’ın bulunduğunu açıkladı. 14 yaşındaki çocuğun, Sosyal Hizmetleri Dairesi yetkilileri huzurunda ailesine teslim edildiği bildirildi. Polisin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Bu haber toplam 617 defa okunmuştur
Etiketler : havinsu kurtal, kayıp
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Polis her yerde arıyor20 Ocak tarihinde evinden ayrılan 14 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor