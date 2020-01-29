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Sosyal Hizmetler aileye teslim etti

Sosyal Hizmetler aileye teslim etti

Polis, 20 Ocak tarihinden beridir Lefkoşa’da kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki Havinsu Kurtal’ın bulunduğunu açıkladı.

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Polis, 20 Ocak tarihinden beridir Lefkoşa’da kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki Havinsu Kurtal’ın bulunduğunu açıkladı. 14 yaşındaki çocuğun, Sosyal Hizmetleri Dairesi yetkilileri huzurunda ailesine teslim edildiği bildirildi. Polisin konu ile ilgili  soruşturması devam ediyor.

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