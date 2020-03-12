Sokaklar sessiz, herkes tedirgin

Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk vakanın tespitiyle başlayan panik dün nispeten azalsa da, sokağa büyük oranda sessizlik olarak yansıdı… Sokaklar her günün aksine daha sakin ve hastanenin acil servisi dahil her yer, daha tenha idi.

YURTTAŞ ‘TEDİRGİN’… YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşların önemli bir kısmı alınan tedbirleri ve yapılan açıklamaları yeterli bulmadığını ifade ederken, olası salgına karşı ‘güvensiz’ hissettiğini de belirtti… Bir kısım yurttaş ise durumun ‘fazla abartıldığı’ görüşünde…

“VAKA GELDİ, UYARILARI DİKKATE ALIN… Uzmanlar ise ‘önlem’ için sürekli uyarıda bulunuyor: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer: “Vaka ülkeye geldi, önemli olan tüm kurallara uymak ve yaygınlaşmayı azaltmak...”

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk vakanın tespitiyle başlayan ‘panik’ dün nispeten azalsa da, sokağa büyük oranda ‘sessizlik’ olarak yansıdı…

Sokaklar her günün aksine daha sakin ve hastanenin acil servisi dahil her yer daha sessizdi.

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşların önemli bir kısmı alınan tedbirleri ve yapılan açıklamaları yeterli bulmadığını ifade ederken, olası salgına karşı ‘güvensiz’ hissettiğini de belirtti… Bir kısım yurttaş ise durumun ‘fazla abartıldığı’ görüşünde…

Önceki gün alışveriş merkezlerine akın ederek, yiyecek ve temizlik ilaçlarını tüketen rafları boşaltan yurttaş dünü daha sakin geçirdi… Ülke genelinde sessizlik hâkim oldu.

Uzmanlar ise ‘önlem’ alınmasına ilişkin uyarılarına devam etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer, Corona Virüsü’nün dünyada hızla yayıldığını ve günümüzde de vaka sayısının giderek arttığını kaydetti.

Süer, maske takmanın gerekli olmadığını şikâyeti olanların maske kullanması gerektiğine dikkati çekti.

Yollar boş, hastane sakindi…

Sağlık Bakanlığının Corona Virüs ile ilgili açıklamalarının ardından ülke genelinde dün büyük bir sessizlik hâkimdi. Dün en işlek caddelerde ve trafikte gözle görülür bir durgunluk vardı.

Yurttaşlar önceki gün yaşanan paniği abartılı bulurken, esnaf bilgi kirliliğinden ötürü vatandaşın doğru bilgi sahibi olamadığından yakındı.

Bir çok iş yeri dün maske ve dezenfekte jellerle önlemini alırken, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin bir anını ‘boş geçirmeyen’ Acil Servisi dün oldukça sakin bir gün geçirdi.

Yenidüzen’e konuşan yurttaşların önemli bir kısmı alınan tedbirleri ve yapılan açıklamaları yeterli bulmadığını ifade ederken, olası salgına karşı ‘güvensiz’ hissettiğini de belirtti… Bir kısım yurttaş ise durumun ‘fazla abartıldığı’ görüşünde…

YURTTAŞ NE DEDİ? YURTTAŞ NE DEDİ? YURTTAŞ NE DEDİ?

Cemre Narlı: “Alınan tedbirler yeterli değil”

“Böyle bir salgın ülkemize geldi. Önlem amaçlı okullar tatil edildi, birçok sokak ilaçlandı. Ancak bu önlemler yeterli değil. Biz özel sektör çalışanları işimiz gereği her gün onlarca insanla muhatap oluyoruz, durum böyle ise özel sektörün korunması için devlet ne yaptı? Bu alınan sözde tedbirler birkaç gün içinde önüne geçilebilecek derecede mi? Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşa duyurduğu bilgilerin yeterli olduğunu da düşünmüyorum. Bu hastalıkla ilgili hiçbir bilgim yok. Oradan buradan duyduğumuz bilgilerle önlem almaya çalışıyoruz.”

Emrah Eser: “Ülke bir salgın hastalığa hazır değil”

“Alınan önlemlerin yanı sıra, yapılan açıklamaların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ülkede bir turistin testinin pozitif çıkması sonucu, Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak ülke yangın yerine döndü. Okulların eğitimine tedbir amaçlı ara verilmesini doğru bulurken, birçok ortamda toplu çalışan yerler için ne yazık hiçbir önlem alınmadı. Hastanede doktorlarımız bir salgın virüsle savaşmak için yeterli bilgiye haiz mi? Türkiye’den doktorlar geldi, bu salgın onlarda daha dün görüldü, kim kime yeterli bilgi verebilir? Bugüne kadar Corona Virüsü kaç kez görüldü, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarılar yeterli değil, geçiş noktalarının kapanması, bu salgının önlenmesi için yeterli değil. Hastanemiz ne durumda bunu yakın zamanda çıkan yangınla gördük, karantinanın yeterli olup olmadığı beni düşündürüyor.”

Yakup Bağcı: “Market ve eczane dışında tüm yerler dondu”

“Ülkede bu virüsün geleceği belliydi. Kimse kimseyi kandırmasın. Devlet olarak dış üçüncü ülkelerden birçok turist kafilesi getirdiler, Kıbrıs’ın güneyinde de aynı durum söz konusu. Toplu olan yerler, sinema, eğlence mekânları, casinolar, gece kulüpleri, bunlar için hükümet tedbir aldı mı? Ülkeye girişlerde yeterli denetim olduğuna inanmıyorum, hastanedeki karantinanın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hastane çalışanları da mağdur durumda onlar için alınan önlemler yeterli değildir. Bu hastalıkla ilgili yeterli bilgi yok. Okullar tatil oldu ve devlet dairelerinde birçok çalışanın da bugün iş başı yapmadığı söyleniyor. Biz özel sektörüz, en büyük darbe yine bize vuruldu. Bilgi kirliliği insanları paniğe sürükledi, kimse sokağa bile çıkmıyor. Market ve eczane dışında tüm yerler dondu. Çalışan olduğumuz için biz beklemek zorundayız, iş kötü olursa elbet daha ciddi tedbirler alınır düşüncesindeyim.”

Erkan Eser:”Dünyanın sonu gelmiş gibi bir hava yaratıldı”

“Yaratılan panik doğru değil. Ülkemizde bir turist kadının testleri pozitif çıkıp önlem alınmasının ardından ülkede yaşananlara sadece güldüm. Turist kadın karantinaya alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu defalarca açıklandı. Ülkede hızlı bir şekilde yayılan panik havası eczane ve marketlerde yığılma yaşandı. Trafik alt üst oldu, sanki dünyanın sonu gelmiş insanlar bir şeyler kaçıyordu. Marketler resmen yağmalanmış gibiydi, akşamüzeri markette kasaya ulaşabilmek için iki buçuk saat bekledim. Bu virüsün KKTC’de olduğundan hala şüpheliyim.”

Oya Kılınç: “Giriş çıkışlarda önlem yok”

“Aylar önce dünyada hızla yayılmaya başlanan bu virüsün ülkeye gelmeyeceği garantisi yoktu, yetkililer önlem alabilirdi. Her şeyi son güne bırakarak, vatandaşı delirttiler. Ercan Havaalanında termal kamera diyerek bizi kandırdılar, nasıl olurda bu kafile geldi ve hiçbir tespit yapılmadı. Ülkeye 8 Mart tarihinde giren kadının ertesi gün ateşi çıkıyor ve olay ortaya çıkıyor. Bunu çok inandırıcı bulmadım. Havaalanı, geçiş noktaları ve limanlarda bu hastalıkla ilgili ciddi tedbirler alınmalı. Ülke savaş alanı gibiydi, tüm marketler resmen yağmalanmış durumdaydı. Dilerim vatandaşa daha sağlıklı açıklamalar yapılır ve vatandaşlar doğru bilgilendirilir.”

Ali Polat: “Virüs KKTC’de çok abartıldı”

“Bu virüsün KKTC’de abartıldığını düşünüyorum. Bence şuanda her şeyin normal olduğunu düşünüyorum, son 24 saatte birçok önlem alındı ve daha da kötü bir durumun yaşanacağını düşünmüyorum. Okullar tatil edildi, özel sektör çalışıyor. Marketlerde ciddi bir kargaşa yaşandı, boşa bir telaş yaşandı. Belediyelerde birçok noktada yeterli önlemlerini aldı. Giriş çıkışlarda yeterli önlem olup olmadığını bir hafta sonra yurt dışı yaparken kendim bizzat göreceğim. Önlem alındığı söyleniyor umarım ciddi bir şekilde alınmıştır.”

Özer Belge: “Önlemler daha önce alınabilirdi”

“Bir günde halkı paniğe sürükleyeceklerine bu durumun önlemini daha önce alabilirlerdi. Havaalanı ve ülkeye girişin olduğu birçok noktalarda önlemelerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ciddi ve yaygın bir virüs söz konusu halk olarak elimizden geleni yaparak uyarıları dikkate alırsak, bu kaosun kısa sürede son bulacağını tahmin ediyorum.”

Ayşe Taş: “Yapılanlar çok saçma”

“Dünyada hızla yayılan bir virüs ve bunu aylardır duyuyoruz. Ülkemizde bir turistte pozitif test çıktı ve hemen önlemler alındı. Halk bu olayı çok abarttı, ülkeyi yangın yerine çevirdiler. Marketler, eczaneler, trafik savaş çıkmış gibi bir ortam vardı. Her zaman elimizin altında buluna n temizlik malzemeleri veya eczanelerden aldığımız malzemeler birkaç saat içinde tükendi. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yapılanlar çok saçma.”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer:

“Toplu yerlerden uzak durun”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer, YENİDÜZEN’e konuştu, Corona Virüsü ile ilgili en önemli hareketin korunma önlemlerinin uygulanması olduğunu belirtti.

Süer, dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaşan bir hastalık olan Corona Virüsü’nün vaka sayısının da giderek arttığına işaret etti.

Mart ayı başlarında bu virüsün çıktığı yer olan Çin’de vaka sayısının azaldığını, dünyada ise yaygınlaştığına dikkati çeken Süer, bu hastalıkla mücadelenin en iyi yolunun korunma ve farkındalık olduğunu söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer, maske takmanın gerekli olmadığını belirterek, “Maskeyi şikâyeti olanlar kullanmalı. Temizlik kurallarına uymalıyız, bu virüs 48 saat yüzeylerde yaşayabiliyor, yaygınlaşmanın en basit yolu ellerimizdir.

Sık sık ellerimizi yıkayarak, toplu yerlerden uzak durmalıyız. Tedbir amaçlı bunları mümkün olduğunca yapmalıyız, yakın temas kurmamaya dikkat etmeliyiz. Vaka ülkeye geldi, önemli olan tüm kurallara uymak ve yaygınlaşmayı azaltmak” dedi.