SİYASAL KURULTAY düzenlenmesi kararı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 27. Olağan Kurultayı Atatürk Spor Salonu’nda başladı. “Yarına yürüyoruz, gülümse” ana temasıyla düzenlenecek 27. Olağan Kurultay’da 75 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kurultayda Divan Başkanlığı'na Ferdi Sabit Soyer getirildi.



CTP Kurultayı’nda genel başkanlığa tek aday, halen bu görevi sürdüren Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman.

Kurultayda 126 kişinin başvurduğu Parti Meclisi’nin 75 üyesi seçimle belirlenecek.

Kurultay, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın konuşmasıyla başladı. Tüzük değişiklik önerilerinin sunulması ve onaylanmasının ardından Genel Başkan Tufan Erhürman Kurultay'a hitap etti.

Parti Meclisi üyeliğine aday olan 126 kişinin kısa özgeçmişleri okunarak sahneye davet edilecek. Elektronik ortamda yapılacak oylamanın ardından kısa süre içinde sonuçlar açıklanacak.

Eski Genel Başkanlar unutulmadı

‘Yarına yürüyoruz, gülümse’ sloganıyla bugün büyük kurultayını gerçekleştiren CTP Üyeleri Atatürk Spor Salonu’nu doldurdu. Salon, kırmızı, yeşil, beyaz balonlarla süslendi. Kurulan dev platformda da ‘Yarına Yürüyoruz GÜLÜMSE’ sloganı kullanılırken, eski genel başkanlar da unutulmadı. Salonun yan duvarına eski Genel Başkanlar’ın dev fotoğrafları asıldı.

SAAT: 11.25

Kurultay başladı

Kurultay, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın açılış konuşması ile 11:25 sıralarında başladı. 49 yıl federal çözüm ve barış için çalışıldığını vurgulayan Sorakın, CTP’lileri selamladı.

Genel Sekreter Erdoğan Sorakın'ın açıklaması için TIKLAYINIZ...

Demokrasi şehitleri için saygı duruşunun ardından Başkanlık Divanı oluşturuldu. Başkanlık Divanı oybirliği ile Başkan Ferdi Sabit Soyer ve üyeler Vasfi Candan, Gamze Kiracıoğlu, Hülya Kasap, Şerife Korucan’dan oluştu.

Başkanlık Divanı oluşumunun ardından Tüzük değişiklik önerileri, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe tarafından sunuldu. Tüzük değişikliği, delege sisteminin değiştirilip üyelik sistemine geçilmesi nedeniyle bazı düzenlemeler içeriyor.



Divan'a başkanlık eden eski Genel Başkanları'ndan Ferdi Sabit Soyer'in öncülüğü ile Kurultay'ın düzenlendiği salonda 'Birlik, Mücadele, Dayanışma' sloganı ile coşku da yükseldi



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasını yapmak için davet edilmesiyle Kurultay’da coşku arttı. Genel Başkan’dan önce CTP’li gençler ‘Biz birbirimizi sokakta bulmadık’ pankartı ve ‘Kıbrıs’ta Barış Engellenemez’ sloganı ile salona girdi.

Erhürman: "Sesimizi BARIŞ için yükselteceğiz"

CTP Genel Başkanı Erhürman, CTP’nin en başından ‘bir an önce çözüm’ diyen bir parti olduğuna vurgu yaptı, “CTP hiçbir zaman yılmadı, biz de yılmayız, bundan sonra da yılmayacağız” şeklinde konuştu. Erhürman, “Bizi bir an önce Federal çözüme ulaştıracak sistemli müzakere istiyoruz. Biz bir an önce çözüm istiyoruz. Sesimizi barış için yükselteceğiz” dedi.

Erhürman, "Umudu asla yitirmeceğiz ama her zaman CTP’nin diğer planları da hazır olacak. Bizi adım adım çözüme yaklaştıracak başta güven yaratıcı önlemler olmak üzere, başka yollarla halkı çözüme taşımak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Adım adım çözümde de kapsamlı çözümde de öncü parti CTP’dir, çünkü CTP çözüm için vardır."

"CTP gün 24 saat insanlarımızı sorunlarına çare üretmekle yükümlüdür. Hükümet’te de olsa, muhalefette de olsa. CTP kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi, ülke ve kendi ayakları üzerinde dura bir demokrasi ister. Hedeflemesi gereken kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendini yöneten bir ülkedir. Kıbrıs Türk Halkı kendi ayakları üzeride duracaktır, üreterek var olacaktır."

"Kimliğimiz, kültürümüz, geleceğimiz için bizim kadar kaygılanan bizden başkası, CTP’dn başkası yoktur"

"Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük çoğunluğunun istediği neyse, CTP’nin, CTP’lilerin de istediği odur. Cepheleşme anlayışı bizde yoktur, bizde kucaklama, herkesi doğru yola yönlendirme vardır. O nedenle ‘Gülümseyin’ diyoruz. Sadece birbirinize değil, herkese gülümseyin diyoruz. Ama her şey halloldu, gülün kahkaha atın demiyoruz. Biz biliyoruz ancak halkımız güdüğünde güleriz, çünkü gülmek, bir halk güldüğünde gülmektir. Gülmek için gülümsemeye,birbirimizi kucaklamaya devam edeceğiz"

Tufan Erhürman'ın konuşmasının detayları için TIKLAYINIZ...

Genel Başkan Tufan Erhürman’ın ardından Faaliyet Raporu Ürün Solyalı tarafından okundu.

Mali Rapor’un da Ali Karavezirler’ce okunmasının ardından isteyen üyelere 5 dakika ile sınırlı olmak kaydı ile söz verildi.

Oybirliği ile SİYASAL KURULTAY düzenlenmesi kararı

Siyasi Kurultay Önergesi Parti Meclisi’nin ‘Yeni bir parti programı, Siyasal Kurultay çağrısı’ Önergesi Divan Başkanı Ferdi Sabit Soyer tarafından okundu. Genel Başkan Tufan Erhürman karar önerisine ilişkin söz aldı.

Başkan Erhürman, katılımcı bir ortamda yeni yönetimle en kısa sürede partinin yeni programının belirlenmesi için önergeye olumlu oy verilmesini talep etti. Kurultay oybirliği için seçilecek yeni yönetime Siyasal Kurultay yapma görevini verdi.

CTP Kurultayı oybirliği ile SİYASAL KURULTAY düzenlenmesi kararı aldı.