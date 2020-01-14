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Sendikal Platform asgari ücret için eylem yapacak

Sendikal Platform asgari ücret için eylem yapacak

Sendikal Platform, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde asgari ücretle ilgili basın açıklaması ve eylem yapılacağını bildirdi.

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Sendikal Platform, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde asgari ücretle ilgili basın açıklaması ve eylem yapılacağını bildirdi.

Platform adına yazılı açıklama yapan DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam, eylem ve basın açıklamasının 14.30’da başlayacağını kaydetti.

 

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