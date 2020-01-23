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‘Şehirlerin Şehrinden’ manzaralar sergisi  

‘Şehirlerin Şehrinden’ manzaralar sergisi  

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleşen 10. fotoğraf sergisi  ‘Şehirlerin Şehrinden’, 31 fotoğraftan oluştu.

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Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleşen 10. fotoğraf sergisi  ‘Şehirlerin Şehrinden’, 31 fotoğraftan oluştu. Açılış 13 Ocak Pazartesi akşamı yapıldı ve 18 Ocak tarihine kadar devam etti.

 Mustafa Erkan     

Yıltan Taşçı Akademi’nin 8 kursiyerinin geçen yılın Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşen atölye çalışmasından oluşan fotoğraflar izleyici ile buluştu. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleşen 10. fotoğraf sergisi  ‘Şehirlerin Şehrinden’, 31 fotoğraftan oluştu. Açılış 13 Ocak Pazartesi akşamı yapıldı ve 18 Ocak tarihine kadar devam etti.

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Yıltan Taşçı Akademi’de çeşitli dönemlerde temel fotoğrafçılık ve kompozisyon kursuna katılan Arcan Ekdal, Cahit Arkut, Candan Behzatoğlu, Halil Irkım, Hasan Darçın, Hülya Afacan, Nazife Uçar ve Salih Cengâver Cem’in fotoğraflarından oluşan sergide, konuk fotoğrafçı olarak Yıltan Taşçı’nın da iki fotoğrafı sergilendi.                                                                                                     

 

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Adres Kıbrıs 455 Sayısı ISSN 2672-7560

Adres Kıbrıs 455 Sayısı ISSN 2672-7560

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