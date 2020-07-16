Şehir Planlama: Emirname geçerlidir

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan belediyelere ve sivil toplum örgütlerine bir yazı göndererek Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesine ilişkin olarak önceki emirnamenin yürürlükte olduğunu, yapılacak işlemlerin mevcut emirname kural ve koşullarına göre yapılması gerektiğini açıkladı.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan bugün kaleme aldığı yazıyı Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi belediyelerine, Mağusa ve iskele kaymakamlıklarına ve Mimar ve Mühendis Odaları Birliğine gönderdi.

16 Temmuz 2020 tarihli belgede şu ifadelere yer verildi: Gazimağusa, İskele , Yeniboğaziçi geçiş süreci Emirnamesi'nin 29. Maddesi, ilgi emirnameyi 15 Temmuz 2020 tarihinde veya öncesinde İmar Planı'nın yürürlüğe girmesi halinde sonlandırmakta idi.

Dairemiz 15 Temmuz 2020 tarihinde, 29 madde ile ilgili KKTC resmi gazetesinde yayınlanmak üzere emirname değişikliğini, yetkili makamlara iletmiştir. Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ile yaptığımız sözlü görüşmede emirnamenin müktesep haklar haklar maddesi ile ilgili alınmış olan ara eminin devam ettiği tarafımıza bildirilmiştir.

Tarafımızdan yapılacak tüm işlemlerin, yürürlükte olan mevcut emirname kural ve koşullarına göre yapılması gerekmektedir.