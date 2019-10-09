Saner: HP, ağzından çıkanı duysun

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına konuk olan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, topluma verdikleri mesajlarda, açıklamalarda gösterdikleri özeni hükümet ortaklarından da beklediklerini ifade etti.

Halkın Partisi’nin siyasetin dilini değiştirdiği söylemlerine ilişkin bir soruya UBP Genel Sekreteri Saner, Halkın Partisi milletvekillerinin ağızlarından çıkan lafları kulaklarının duymasının iyi olacağını söyledi.

Saner, “Halkın Partisi bizim şuanda hükümet ortağımız yalnız ağızlarından çıkan lafları kulakları duyarsa iyi olur diye düşünüyorum. Siyasetin dilini değiştirip, değiştirmemek bir tek zamanlama farkı ise bence bu Halkın Partisi’nin yapmış olduğu bir olay değil. Özgürgün ile ilgili özel komite üç partinin milletvekillerinden oluşmuştur. Sadece burdan kendilerine pay çıkarmalarının ne kadar doğru olacağını ben sadece halkın takdirine bırakıyorum. Ama yapmış oldukları açıklamalarda topluma verdikleri mesajda benim gösterdiğim özeni onların da göstermesini bekliyorum. Kendilerine artı sağlamak için popülizm yapmak sadece ve sadece halkın size destek vermesi ile mümkündür. Bu popülizmi yaparsınız ama halk size ne kadar değer veriyor ona bakacaksınız. Kamuoyu yoklamasını biz yaptırmadık ama yaptıran karşı taraflar olsa da UBP’nin gücünü görüyor. UBP süreci 21 milletvekili çıkarken de HP’nin bu söylevleri var iken biz bu yetkiyi alıp çıktık” dedi.