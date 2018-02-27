Sanat kursları başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliği ile düzenlenen bahar dönemi kursları kayıt işlemleri 1 Mart Perşembe günü başlıyor.

Farklı yaş gruplarında sınırlı sayıda kişinin yer aldığı kurslarda, sanatsal faaliyetlerin yanı sıra öğretici bilgiler verilerek kaliteli zaman geçiriliyor.

Kurs kayıtları 9 Mart Sona Eriyor

Farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan kursların son kayıt günü 9 Mart Cuma olacak. Çocuklar için düzenlenen 3 aylık kursların kayıt ücreti 300, yetişkinlerin aylık kurs ücreti ise 100 TL olarak açıklandı.

Kayıtlar 1-9 Mart tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi Dış İlişkiler Birimi’nden (3.Kat) yaptırılabilir. 22 85221 (dahili 1380) numaralı telefondan kurslara ilişkin ayrıntılı bilgiler alınabilir.

ÇOCUK KURSLARI

Çocuk Atölyesi (Grup 1:4-6 yaş ve Grup 2: 7-9 yaş)

Kurs Sorumlusu: Ozan Özgenler

Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi

Çocukların içindeki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarmak, sanat eğitiminin temelidir. Bunun için doğru yaklaşım, ortam ve sevgi şarttır. Minikler güvenli hissedecekleri bir ortamda, farklı malzemeleri deneyerek, yaş düzeylerine uygun 2 ve 3 boyutlu sanatsal eserler üreteceklerdir.

17 YAŞ VE ÜZERİ KURSLARI

Desen Kursu

Kurs Sorumlusu: Osman Keten

Arabahmet Art Studio

Karakalem, çizgi çalışmalarından başlayarak obje çalışmaları, perspektif, figür, kompozisyon ve isteğe bağlı olarak renkli çalışmalara geçilecek.

Resim Kursu

Kurs Sorumlusu: Osman Keten

Arabahmet Art Studio

Temel çizim yeteneğini geliştirmenin yanında renk bilgisi, yağlı boya resim teknikleri, armoni ve renk tonlarındaki perspektifi kavrama teknikleri ile bakma ve görebilme becerisi kazandırmayı hedefleyen bir kurstur

İllüstrasyon ve Karakter Tasarımı

Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz

EMAA Başkent Sanat Merkezi

Kendimize ait bir karaktere hayat vermek, onun hakkında hikâyeler yazmak, hayatımızdan biri olarak görmek… İllüstrasyon ve karakter tasarımı kursu ile öncelikle çeşitli malzemeler kullanarak katılımcılara özgü bir karakter çizimi yapmak, ardından karakterleri hayali mekânlar içinde kullanmak, onlar hakkında küçük hikâyeler yazmak ve küçük hikâyeleri resimlendirerek son olarak birer kitap haline dönüştürmek amaçlanmaktadır.

Heykelin Halleri

Kurs sorumlusu: Zehra Şonya

EMAA Başkent Sanat Merkezi

Teorik bilgilerle desteklenecek kurs kil ve büst örneği ile başlayıp kişilerin gelişimi ve eğilimleri doğrultusunda devam edecektir. Farklı malzeme ve tekniklerin yanı sıra, kavramdan çıkışlı eserler ilerleyen aylarda gerçekleştirilecekti.