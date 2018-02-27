Sanat kursları başlıyor
Lefkoşa’da LTB-EMAA Bahar Dönemi Kayıtları 1 Mart’ta Başlıyor
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliği ile düzenlenen bahar dönemi kursları kayıt işlemleri 1 Mart Perşembe günü başlıyor.
Farklı yaş gruplarında sınırlı sayıda kişinin yer aldığı kurslarda, sanatsal faaliyetlerin yanı sıra öğretici bilgiler verilerek kaliteli zaman geçiriliyor.
Kurs kayıtları 9 Mart Sona Eriyor
Farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan kursların son kayıt günü 9 Mart Cuma olacak. Çocuklar için düzenlenen 3 aylık kursların kayıt ücreti 300, yetişkinlerin aylık kurs ücreti ise 100 TL olarak açıklandı.
Kayıtlar 1-9 Mart tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi Dış İlişkiler Birimi’nden (3.Kat) yaptırılabilir. 22 85221 (dahili 1380) numaralı telefondan kurslara ilişkin ayrıntılı bilgiler alınabilir.
ÇOCUK KURSLARI
Çocuk Atölyesi (Grup 1:4-6 yaş ve Grup 2: 7-9 yaş)
Kurs Sorumlusu: Ozan Özgenler
Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
Çocukların içindeki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarmak, sanat eğitiminin temelidir. Bunun için doğru yaklaşım, ortam ve sevgi şarttır. Minikler güvenli hissedecekleri bir ortamda, farklı malzemeleri deneyerek, yaş düzeylerine uygun 2 ve 3 boyutlu sanatsal eserler üreteceklerdir.
17 YAŞ VE ÜZERİ KURSLARI
Desen Kursu
Kurs Sorumlusu: Osman Keten
Arabahmet Art Studio
Karakalem, çizgi çalışmalarından başlayarak obje çalışmaları, perspektif, figür, kompozisyon ve isteğe bağlı olarak renkli çalışmalara geçilecek.
Resim Kursu
Kurs Sorumlusu: Osman Keten
Arabahmet Art Studio
Temel çizim yeteneğini geliştirmenin yanında renk bilgisi, yağlı boya resim teknikleri, armoni ve renk tonlarındaki perspektifi kavrama teknikleri ile bakma ve görebilme becerisi kazandırmayı hedefleyen bir kurstur
İllüstrasyon ve Karakter Tasarımı
Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz
EMAA Başkent Sanat Merkezi
Kendimize ait bir karaktere hayat vermek, onun hakkında hikâyeler yazmak, hayatımızdan biri olarak görmek… İllüstrasyon ve karakter tasarımı kursu ile öncelikle çeşitli malzemeler kullanarak katılımcılara özgü bir karakter çizimi yapmak, ardından karakterleri hayali mekânlar içinde kullanmak, onlar hakkında küçük hikâyeler yazmak ve küçük hikâyeleri resimlendirerek son olarak birer kitap haline dönüştürmek amaçlanmaktadır.
Heykelin Halleri
Kurs sorumlusu: Zehra Şonya
EMAA Başkent Sanat Merkezi
Teorik bilgilerle desteklenecek kurs kil ve büst örneği ile başlayıp kişilerin gelişimi ve eğilimleri doğrultusunda devam edecektir. Farklı malzeme ve tekniklerin yanı sıra, kavramdan çıkışlı eserler ilerleyen aylarda gerçekleştirilecekti.