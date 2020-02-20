Samsun'da "bahis çetesi" tutuklamaları...

Samsun'un düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda Kuzey Kıbrıs'la bağlantılı çetenin üyesi 4'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

A.A.'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıbrıs'ın kuzeyindeki yasa dışı bahis çetesinin Samsun'da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerden S.İ, N.İ. ve D.İ'nin Kuzey Kıbrıs'tan Samsun'a geldiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler ile Kuzey Kıbrıs üzerinden Samsun'da yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen G.E., G.M. ve S.M. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde yapılan aramada cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, ziynet eşyaları ve bir miktar para ile kiralık kasa kartı ele geçirildi.