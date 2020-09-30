Salıncak ve Güçük Prens yine okurun gözdesi
Işık Kitabevi Haftanın Çok Satan Kitapları (23 Eylül – 30 Eylül)
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Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları
- Biz Devrime Çok İnanmıştık 78'e Bugünden Bakmak - Halil Paşa - Khora Yayınları
- Kan Kokusu Son Dem 1956-1967 Kıbrıs'ın Dünü Bugünü - Yaşar İsmailoğlu - Eser Sahibinin Kendi Yayını
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Madalyonun İçi-Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Bizi Sürükleyen Nehir - Hayat Üstüne Düşünceler - Zülfü Livaneli -Doğan Kitapçılık
- Kimi Seviyorsan Herkesin Yüzünde Onu Görürsün - İbni Arabi - Destek Yayınları
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