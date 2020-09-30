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Salıncak ve Güçük Prens yine okurun gözdesi

Salıncak ve Güçük Prens yine okurun gözdesi

Işık Kitabevi Haftanın Çok Satan Kitapları (23 Eylül – 30 Eylül)

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Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Diplomasi Hatıraları - Aytuğ F. Plümer - Işık Kitabevi Yayınları
  • Biz Devrime Çok İnanmıştık 78'e Bugünden Bakmak - Halil Paşa - Khora Yayınları
  • Kan Kokusu Son Dem 1956-1967 Kıbrıs'ın Dünü Bugünü - Yaşar İsmailoğlu - Eser Sahibinin Kendi Yayını

 

 

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  • Madalyonun İçi-Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu -           Remzi Kitabevi          
  • Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu            - Remzi Kitabevi
  • Bizi Sürükleyen Nehir - Hayat Üstüne Düşünceler - Zülfü Livaneli -Doğan Kitapçılık
  • Kimi Seviyorsan Herkesin Yüzünde Onu Görürsün - İbni Arabi - Destek Yayınları

 

 

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