Sahte çek için 18 ay hapis

2016 yılında 7 adet sahte çeki tedavüle süren Oğur Çağlar, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KKTC’ye 2016 yılında giriş yapıp, üç gün içinde 7 adet sahte çeki tedavüle süren, “sahtekârlıkla para temin etmek” suçlaması ile aranan kişi ilan edilen ve 16 Ekim 2019 tarihinde ülkeye giriş yaparken tespit edilen Oğur Çağlar'ın yargı süreci tamamlandı.

Oğur Çağlar, 3 Temmuz 2016 tarihinde saat 18.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapıp, ertesi gün, adına yazılı olan 11 bin TL değerindeki 3 ayrı sahte çeki farklı işletmelerde alışverişe karşılık tedavüle sürüp, karşılığında da sahtekârlıkla muhtelif yiyecek, içecek ve temizlik malzemeler ile çek üstü olarak nakit para temin etmişti. “Sahte Çek düzenleme, tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla Kredi ve Mal temini” suçlamalarıyla tutuklanan Oğur Çağlar, tüm suçlamaları kabul etti. Kararı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi, açıkladı. Gazi, sanığın işlediği suçun ciddiyetine vurgu yapıp, çek ile alış verişin ekonomik hayatın bir parçası olduğunu, bu tür suçların ticari hayata zarar verdiğini ifade etti. Gazi, ekonomik hayata zarar veren bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini belirtti.