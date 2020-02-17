Kademe ilerlemelerine ilişkin düzenleme içeren Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş, Ücret ve Diğer Ödenekleri’nin düzenlemesi Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’nda ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere, Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalara yol açtı.

Toplumda ‘göç yasası’ olarak nitelendirilen 47/2010 sayılı Kamu Görevlilerine ilişkin yasa ile daha önce işe girenler arasındaki ‘eşitsizlik ve adaletsizliklerin’ ortadan kaldırılması için düzenleme içeren Yasa Tasarısı, UBP’nin ‘toplumdan özrü’ olarak nitelendirildi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu: “Adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını içeriyor”

Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 7/79 ile işe gireler ile 47/2010’da işe girenler arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını içeren bir çalışma olduğunu söyledi.

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali:

“On yıl önce işlenmiş bir cinayet…”

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, UBP’nin Kıbrıs Türk Halkı’ndan bugün özür dileğine işaret etti, 47/2010 sayılı Yasa geçerken, bu yasanın ‘adaletsizlik, eşitsizlik’ sağlayacağını söylediklerini hatırlattı.

Şahali, Bakan Amcaoğlu’nun açıklamalarında, UBP’nin tek başına iktidar olduğu bir dönemde Meclis’ten geçirdiği yasanın, kamu görevlileri arasında ‘adaletsizlik ve eşitsizlik yarattığını kabul ettiğine’ işaret etti.

47/2010 sayılı yasanın bu ülkede derin yaralar açtığı bir yasa olduğunun altını çizen ve ‘bir felaket’ olduğuna vurgu yapan Şahali, UBP’nin tek başına iktidarda olduğu bir dönemde bu yasayı geçirdiğinin da altını çizdi.

Şahali’nin hatırlatmaları Meclis Genel Kurulu’ndaki UBP’li vekillerin seslerinin yükselmesine neden oldu, “Gerçekler acıtır” diyen Şahali, UBP’nin kamu düzenine verdiği bu hasarı, bu garabeti gidermek gerektiğini belirtti, yasanın yarattığı daha birçok hasar olduğuna işaret etti.

Şahali, bütçe açığına işaret etti ve düzenlemenin mali açıdan getirisinin hesaplanması gerekliliğine değindi.

Kıbrıs Türk Halkı’na bu yasayla ilgili bu özrün, Meclis Genel Kurulu’ndan iletilmesi gerektiğini söyledi, ‘Göç Yasası’ olarak nitelendirilen bu yasayı da ‘On yıl önce işlenmiş bir cinayet…” olarak nitelendirdi.

Özyiğit: “Bir paket, bir protokol uğruna bu ülkede neler feda edildi…”

“Bir paket, bir protokol uğruna bu ülkede neler feda edildi…” diyen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, çok sayıda eşitsizlik ve adaletsizlik daha olduğun adını çizdi.

Özyiğit, ‘Göç Yasası’nın yanı sıra, Özelleştirme Yasası’yla ilgili de halka bir özür dilenmesi gerekliliğine işaret etti.

Amcaoğlu yeniden: “CTP hazırladı ama çıkaramadı…”

Yeniden kürsüye gelen Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘Göç Yasası’ olarak nitelendirilen 47/2010 sayılı yasayı CTP’nin hazırladığını ama çıkaramadığını, devletin devamlılığına bağlı olarak da Hükümet’e gelen UBP’nin geçirdiğini savundu.

Bakan Amcaoğlu, CTP’nin de ‘bütçe açıkları’ vererek Hükümet’ten gittiğini söyledi.

‘Lütfen geçmişinize sahip çıkın’ diyen Maliye Bakanı Amcaoğlu ile Erkut Şahali arasında kısa süreli bir tartışma da yaşandı.

Konuşmaların ardından Yasa Tasarısı’nın ivediliği oybirliği ile onaylandı.