Rogers: "Rastgele PCR testi yapılması acil önem taşıyor"

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, Covid19’la yaşamayı öğrenirken en önemli noktanın; ülkedeki halk sağlığını korumak için pozitif vakaların hızla belirlenip izole edilmesi, yayılmanın mümkün olduğunca minimumda tutulması olduğunu belirtti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında gündem başlıklarını değerlendiren Rogers, toplum içinde random (rastgele) PCR testlerinin yapılmasının acil önem taşıdığını söyledi.

Rogers şöyle konuştu:

“Toplumun içinde, yurt dışından veya kara kapılarından negatif testle geldikten sonra, pozitifleşebilecek kişiler olduğunu ve bu kişilerin de asemptomatik olabileceğini göz önünde bulundurarak, ülkede dolaşan pozitif vakalar ve onlardan bulaşabilecek yerel vakaları hızlıca tespit etmek için için farklı bölgelerde rastgele testler yapılması büyük önem taşıyor. Halk sağlığını korumak için tetikte olmamız gerekiyor. Tetikte olmaz ve pozitif vakaları yayıldıktan sonra, geç zamanda fark edersek hepimiz için büyük risk olur. Sağlık sistemimizi yoracak bir durum olur. Covid19 pozitif olan bir kişi yaklaşık 3 kişiye bulaştırabiliyor. Her bir vakayı hızlıca tespit etmemiz çok önemlidir. Bunu yapmazsak bu kişiler farkında olmadan onlarca kişiye bulaştırabilir. Güney’de Amerika’dan gelen bir kişi 19 pozitif vakaya neden oldu. Bu durumu göz önünde bulundurarak, hastaların semptom gösterip hastaneye başvurmalarını beklemeden pozitif vakalar için aktif araştırma yapmamız gerekiyor. Tekrar kapanmak istemiyorsak erken önlem almak önemlidir.”

“GEÇİŞİN YOĞUN OLDUĞU KAPILARDA RANDOM TEST YAPILABİLİR”

Marttan bu yana eleman alımıyla her iki devlet laboratuvarının kapasitelerinin artırıldığını, özel laboratuvarlarla da anlaşıldığını hatırlatan Rogers, yapılacak random testlerin koordinasyonun iyi yapılması gerektiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’a geçişlerle ilgili kara kapılarında test yapmaya başlanabileceğini aktaran Rogers, Güney’de çalışanların geçişlerinin sık olduğu noktalarda random testin yapılmasının çalışanlar açısından hayatı kolaylaştırabileceğini belirterek, marketler, bankalar, mahkemeler, sosyal alanlar gibi kalabalık ortamlarda bilimsel bir planlamayla bu testlerin yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Temaslı takip aplikasyonuyla ilgili de konuşan Rogers, konuya ilişkin yapılan girişimleri referans göstererek teknik altyapı açısından bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Rogers, “Sağlık Bakanlığı’nın farklı bir firmayla anlaşma yapacağı söylendi ama daha ileriye bir adım atılamadı. Temaslı takip ekibinin işini kolaylaştıracak bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Hepimizin sağlığını koruyacağı için toplumun buna duyarlı olacağına inanıyorum” dedi.