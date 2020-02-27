Reuters: İdlib'de en az 34 Türk askeri hayatını kaybetti

Reuters haber ajansı İdlib'de en az 34 Türk askerinin hayatını kaybettiğini yazdı. Daha fazla askerin savaş kurbanı olabileceği iddia edilmekte.

Hatay valisi ise hayatını kaybedenlerin sayısını 22 olarak açıkladı.

Türk birliklerine karşı operasyonların Rusya ve Suriye ordusu tarafından yapıldığı iddia ediliyor.

Yine Reuters'a göre Türkiye Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya karadan ve denizden geçişlerine engel olmama kararı aldığını bildirdi.



İdlib'deki saldırıya ilişkin ABD ve AB'den ilk tepki: Türkiye kimin dost olduğunu görmeli

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırıya ilişkin Avrupa Birliği'nden ilk gelen yorumda durumdan derin endişe edildiği belirtildi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Türk askerlerinin ölümünden dolayı üzüntülü ve gelişmelerden oldukça endişeliyiz. Maalesef tekrar etmek zorunda kalıyorum ancak AB, Türkiye'nin yeni dostlarından çok daha güvenilir. (Size) bir şey kazandırmayan 'tek taraflılığı' bırakmanız sizin yararınıza olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison ise Türk askerlerinin İdlib’de hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kimin güvenilir dost olup olmadığını görmesi gerektiğini söyledi.

Hutchison, "Erdoğan'ın geçmişte ve ilerideki müttefikinin biz olduğumuzun farkına varacağını ve S-400'lerden vazgeçeceğini umuyorum" dedi.

Reuters: Türkiye, Suriyeli sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellememe kararı aldı

Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Türkiye, Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldı.

Türk yetkili, Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesi emredildiğini de sözlerine ekledi.

Bugün akşam saatlerinde Hatay Valisi, İdlib'de Türk ordusuna yapılan saldırıda 22 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Ankara: Gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırıldı

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 22 askerin kaybı ve Beştepe'de düzenlenen güvenlik zirvesinin ardından, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir." dedi.

Güvenlik zirvesi sonrası yapılan açıklama şöyle:

"Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

"Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır.

"Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."