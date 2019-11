Ülkemiz müziği adına 2007 yılından bugüne pek çok projeye imza atan Re-Chord Studio, bundan böyle yapımcı ve prodüksiyon şirketi olarak da çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Re-Chord Koordinatörü Kutay Alicik, yeni teknolojiler ve dijitalleşen dünyada müzik adına sınırları ortadan kaldıracak anlaşmaları yaparak, sanatçılarımızı dünyayla buluşturmaya hazır olduklarını belirtti.



İlk imzalar atıldı



Re-Chord Cyprus adı altında hizmet verecek olan prodüksiyon şirketi 20 Aralık’ta dijital platforma çıkmaya hazırlanıyor.

Kıbrıslı sanatçılar Eral Tüzün ve Eril Cambaz ile anlaşan Re-Chord Cyprus, bu iki ismin ezgileri ile dünyaya açılacak.



“Dünyanın her yerinde”



İki sanatçının imza töreninde konuşan Kutay Alicik, uzun yıllardır ülke müziği için bir şeyler yapmak adına çok çalıştıklarını belirterek, “Re Chord Stüdyo olarak 2007 yılında bu yola girerken tek bir gayemiz vardı, o da ülkemizin sanatçılarına bir kapı açıp ürettiklerini, dünya standartlarındaki ekipmanlarla donatılmış stüdyomuzda, alanında eğitim almış ekibimizle, farklı platformlara taşımalarına destek vermekti” diye konuştu.

Teknoloji ilerledikçe dijitalleşmenin de getirdiği kolaylıklarla, artık sınırları yok edebilecek bir müzik piyasasına doğru ilerlediklerini anlatan Alicik, “Bir suredir dünyadaki trendleri, yapılan çalışmaları yakinen takip ettik ve artık biz de varız demeye karar verdik” dedi.

Bundan böyle stüdyo hizmeti yanı sıra yapımcı firma olarak yola devem edeceklerini müjdeleyen Alicik, “Dünyanın her yerinde var olabileceğimiz, bir çok kitleye ulaşabileceğimiz bir kanal açtığımızın ve bizi dünyanın her yerindeki dinleyicilere ulaştıracak anlaşmaları yaptığımızın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum” sözlerini kullandı.

Alicik, bu yolculukta hep birlikte çalıştığı Emre Yazgın ve Ahmet Güvenler’e teşekkürler etti, tüm müzisyenleri selamladı.