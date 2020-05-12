Polis denetimlerini sürdürüyor

Polis, Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor.

11 - 12 Mayıs tarihleri arasında saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 8 kişinin gece saat 21.00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 17 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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