Polis denetimlerini sürdürüyor
Polis, Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor.
A+A-
Polis, Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor.
11 - 12 Mayıs tarihleri arasında saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 8 kişinin gece saat 21.00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 17 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Foto: Arşiv
Bu haber toplam 315 defa okunmuştur
Etiketler : Polis Basın Bülteni
Önceki ve Sonraki Haberler