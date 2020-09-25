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Polis delil topluyor

Polis delil topluyor

Salamis Kamping Alanı karavan yangını soruşturması sürüyor. Olayla ilgili henüz tutuklama yapılmazken, polis olay yerinde yanıcı madde ve birçok emare topladı…  ‘Kundaklama’ şüpheleri de artıyor

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Devrim DEMİR

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından mühürlendiği gece Salamis Kamping Alanı’nda çıkan yangın ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Kamp alanında bulunan ve Belediye Başkanı Başkanı Mustafa Zurnacılar dâhil üç kişinin karavanının yandığı olayda polis henüz her hangi bir tutuklama yapmadı.

Yangının ardından bölgede geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, Zurnacıların karavanının yandığı alanda yanıcı madde ve birçok emare topladı.

 

‘Kundaklama’ şüphesi artıyor…

Olayın yaşandığı bölgede, polis yangının gerçekleştiği karavanların etrafında yanıcı madde döküldüğüne dair tespitler yaptı. Olay yerinde yanıcı madde ve birçok emare bulunurken olayın ‘Kundaklama’ olduğu yönünde şüpheler artıyor.

 

Birçok kişi sorgulandı…

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide, polis dün Salamis Kamping Alanı’nda detaylı inceleme yaparak, birçok kişini sorguladı. 

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