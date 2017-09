Plümer’de tozu dumana katacaklar

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası dördüncü yarışı, yarın Plümer Koruluğu’nda yapılıyor. “BU YOLUN ÇIKIŞI VAR” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda sezonun dördüncü yarışı, Baştaşlar Construction’ın ana sponsorluğunda, yenilenen ve yaklaşık 1.9 kilometre uzunluğundaki Plümer off road etabında yapılacak.

Start 10.00’da, ödül töreni 15.30’da

Bu sezon değiştirilen ve ralli sprint formatıyla yapılan yarışlar daha akıcı hale gelirken, 10.00’da başlayacak yarışta ekipler ikişer kez parkura çıkıp ikişer tur atacak ve 15.30’da yapılması planlanan ödül törenininde dereceye giren ekipler kupalarını alacak.

18 ekip kayıt yaptırdı