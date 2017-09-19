Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi öğretmen ve velileri, özel eğitim ve iş eğitim merkezlerinin birleştirilmesi kararına karşı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Eyleme Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) de destek verdi.

SÜNGÜ: “ASANSÖRSÜZ İKİNCİ KATLARA ÇIKMAK SORUN”

Veliler adına basına açıklama yapan Dudu Süngü, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların, özel eğitim ve iş eğitim merkezleriyle birleştirilmesi kararını eleştirerek, çoğu tekerlekli sandalyede olan çocukların ikinci kattaki atölyelere asansör olmaksızın çıkmak zorunda kalmasının yarattığı sorunlara dikkat çekti.

Atölye ve okulun genel yapısının söz konusu çocuklara uygun olmadığını da belirten Süngü, ikinci kattaki nispeten yaşı büyük daha hareketli çocuklarla, birden çok engeli bulunan daha küçük ve daha hareketsiz çocukların, birlikte bulunmasının güvenlik sorunu da yaratacağını kaydetti ve okulların birleştirilmesine karşı olduklarını vurguladı.

ELCİL: “YÜREK BURKAN TABLO”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de bugün Eğitim Bakanlığı’nın önündeki yürek burkan tablonun kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Yıllar önce BM yardımlarıyla yapılan alt katta ağır engeli olan, üst katta da işitme engelli ve otistik çocukların yer aldığı 2 farklı okul ve kurumun söz konusu olduğunu anlatan Elcil, eğitimi ve amacı farklı iki ayrı okulun birleştirilmesi kararını eleştirdi.

Elcil, alt kattaki öğretmenlerin çeşitli sorunları ve sıkıntıları yanında, okulda kahvaltı yapması gereken çocukların devletin destek sağlamaması nedeniyle okulda kahvaltı yapamadığını, personel eksikliğinin tüm öğrencilere yetecek sayıda sıkıntı yaşanmasına sebep olduğunu ifade etti.

“MERKEZ DEVLETTEN DEĞİL ANGLİKAN KİLİSESİNDEN YARDIM ALIYOR”

Elcil, Özel Eğitim Merkezi’nin Anglikan Kilisesi’nin yardımlarıyla ayakta durduğunu ifade ederek, buraya cari bütçe ayrılması ve destek olunması ve her öğrenciye bir öğretmen düşecek şekilde personel eksikliğinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

İdareten idareyi birleştirmenin “eğitimden anlamamak” olduğunu savunan Elcil, “KKTC bir devletse bu misyonu yerine getirmesi gerekir… Biz ailelerin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aile ve öğretmenler basın açıklamalarının ardından, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv’le görüştü.