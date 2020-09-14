Oy pusulasındaki sıralama belirlendi
Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura ile, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi içim oy pusulasındaki sıralama belirlendi.
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Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura ile, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi içim oy pusulasındaki sıralama belirlendi.
Yapılan seçime göre pusulada sıralama şöyle oluştu:
1 Ersin Tatar (UBP)
2 Tufan Erhürman (CTP)
3 Erhan Arıklı (YDP)
4 Fuat Çiner (MDP)
5 Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)
6 Ahmet Boran (Bağımsız)
7 Mustafa Ulaş (Bağımsız)
8 Alpan Uz (Bağımsız)
9 Kudret Özersay (Bağımsız)
10 Mustafa Akıncı (Bağımsız)
11 Serdar Denktaş (Bağımsız)
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