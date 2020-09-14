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Oy pusulasındaki sıralama belirlendi

Oy pusulasındaki sıralama belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura ile, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi içim oy pusulasındaki sıralama belirlendi.

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Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura ile, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi içim oy pusulasındaki sıralama belirlendi.

Yapılan seçime göre pusulada sıralama şöyle oluştu:

1 Ersin Tatar (UBP)

2 Tufan Erhürman (CTP)

3 Erhan Arıklı (YDP)

4 Fuat Çiner (MDP)

5 Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

6 Ahmet Boran (Bağımsız)

7 Mustafa Ulaş (Bağımsız)

8 Alpan Uz (Bağımsız)

9 Kudret Özersay (Bağımsız)

10 Mustafa Akıncı (Bağımsız)

11 Serdar Denktaş (Bağımsız)

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