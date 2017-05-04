Orff ve Montessori eğitiminde yeni bir kreş…

İpek Akın

Girne Zeytinlik’te okul öncesi eğitim için AB hibe programına başvuran ve bu destekle okulunu açan genç kadın girişimci Suzan Kişi, adres kıbrıs’a okulunu anlattı. Okulda yaptığı eğitimler ve çocuk-aile ilişkileri hakkında bilgiler verdi.

Suzan Kişi kimdir?

12 Aralık 1986 Lefkoşa’da doğdum. İlk öğretimi 23 Nisan İlkokulu’nda, lise ve orta öğretimimi Anafartalar’da okudum. Üniversite’de Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik öğretmenliği okudum. 2011 yılında okul öncesi çocuklara saatlik müzik derslerine başladım. Daha sonra işimi geliştirerek haftada 3 gün 3 saat şeklinde play grupları oluşturdum ve son olarak 2015 yılında Little Music Box Play House Kreşi kurdum. Evli ve 1 çocuk sahibiyim.

Genç kadın girişimci olarak okul açma fikri nasıl doğdu?

İlk olarak bana bu işi yapmamda öncülük eden annem Emel Kişi bana fikir vererek işi kurmama yardımcı oldu. İlk olarak annemin kendi iş yeri olan Cafe Dükkân’ın bir kısmında bana alan vererek müzik derslerine başladım. Daha sonra okulumun binasının yapımında maddi ve manevi destek olan babam Metin Kişi sayesinde Zeytinlik’te bu okulu kurdum. Annem ve Babam sayesinde maddi ve manevi açıdan bu günlere geldim. Onlara sonsuz teşekkür ederim.

AB DESTEĞİ

Süreci anlatır mısınız? Avrupa Birliği bu süreçte size nasıl bir destek verdi?

Avrupa Birliği hibe programı ile ilgili annem araştırma yaparak bana fikir verdi ve bu projeye adım attık. Yapmak istediğimiz fikirleri sunarak projede yer alma hakkına sahip olduk. Montessori eğitime kreş olarak geçmek istiyordum. Ancak maddi yönden mobilya ve materyellere sahip olan Montessori eğitimini oluşturmak için Avrupa hibe programından destek alarak okulumu geliştirmemi sağladılar.

Okulda kullandığınız eğitim yöntemleri nelerdir?

İlk olarak üniversite yıllarında tanıştığım ve çeşitli birçok seminerlere katıldığım Orff yöntemi eğitimleri vermeye başladım. Şimdi ise ek olarak kendimi geliştirerek Montessori eğitime geçiş yaptık.

OKULDAKİ YÖNTEMLER

Montessori ve Orff yöntemlerini anlatır mısınız?

Orff yöntemi: Alman besteci Carl Orff’un müzik eğitimi temel alınarak geliştirilmiş olan Orff öğretim tekniği müzik, dans, drama, konuşma ve hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntemdir.

Montessori: İtalya’nın ilk kadın doktoru Maria Montessori tarafından başlayan montessori eğitim; Çocukların bilişsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla uygulanan ve her çocuğun özel ve tek olduğunu temel alan kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebildiği eğitim metodudur.

ÇOCUK VE AİLE

Çocuklarla çalışmak nasıl bir duygu?

Küçük yaşlardan beri küçük çocuklarla ilişkilerim her zaman çok iyiydi ve okul öncesi okumayı düşünüyordum. Ama müziğe olan düşkünlüğüm ve yeteneğimden dolayı müzik öğretmenliği okudum ancak okulu bitirir bitirmez okul öncesi çocuklarla çalışmaya başladım.

Ailelerden nasıl geri dönüş alıyorsunuz?

Aileler ile ilişkilerim her zaman sıcak olmuştur. Bire bir diyaloglarımız her zaman çok iyi olmuştur. Okulumuz bir aile ortamı olduğundan çocuklarla ve velilerle sıcak bir ilişki oluşturdum. Ayrıca öğrencilerimin öğrendiklerini ve başarılarını bana aktaran velilerimiz çok olmuştur ve bu beni çok mutlu etmiştir. Öğretmenlikte en güzel duygu öğrettiklerimizin geri dönüşü olması ve bunu başarmak onur verici bir duygudur.