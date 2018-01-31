ÖNCE KOALİSYON PROTOKOLÜ, ARDINDAN HÜKÜMET PROGRAMI

KABİNE EN GEÇ PAZARTESİNE… 4 siyasi parti başkanının Erhürman’ın hükümeti kurma görevini devralmasının ardından da ilk temasını bugün yapması bekleniyor. Bakanlıkların isimsel bazda belirlenmesinin ardından Bakanlar Kurulu’nun en geç önümüzdeki hafta Pazartesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulması planlanıyor.

Ayşe GÜLER

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün görevi iade etmesi, akabinde de CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın hükümeti kurma konusunda görevlendirilmesinin ardından CTP, HP, TDP, DP’nin yer aldığı 4 koalisyonda son viraja girildi.

‘Toplumu kucaklama’ ilkesinde buluşan 4 siyasi partide, bu hafta içerisinde önce taslak olarak hazırlanan ve bitme aşamasına gelen koalisyon protokolünün tamamlanması, ardından da hükümet programının hazırlanması hedefleniyor.

4 siyasi parti başkanının Erhürman’ın hükümeti kurma görevini devralmasının ardından da ilk temasını bugün yapması bekleniyor.

Öte yandan siyasi partilerde bakanlıkların isimsel bazda belirlenmesinin ardından Bakanlar Kurulu’nun en geç önümüzdeki hafta Pazartesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulması planlanıyor.

Genel sekreterler: Birkaç güne her şey netleşecek…

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, birkaç gün içerisinde koalisyon protokolünün son şeklinin verileceğini aktardı, bakanlıkların partilere dağılımının netleşmesinin ardından da Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacağını kaydetti.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, koalisyon protokolünün yüzde 80-90 oranında tamamlandığını, kısa sürede çalışmaların sona erebileceğini aktardı.

Koalisyon protokolünün ardından hükümet programının da bakanlıkların isimsel bazda belirlenmesinin ardından hızlı noktaya getirilebileceğine işaret eden İdris, bu çalışmaların tamamlanması için uzun bir süreye ihtiyaç duyulmadığını dile getirdi.

Öte yandan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise TDP PM toplantısından çıkacak kararın ardından 4 siyasi partinin hükümeti kurmaya yöneleceğini belirtti, koalisyonda yer alacak parti başkanlarının büyük ihtimalle bugün bir araya geleceğini aktardı.

GENEL SEKRETELER NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: En geç hafta başına çalışmalar tamamlanacak

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, birkaç gün içerisinde koalisyon protokolünün son şeklinin verileceğini aktardı, bakanlıkların partilere dağılımının netleşmesinin ardından da Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacağını kaydetti.

Sorakın, hafta sonu ya da en geç hafta başına kadar çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Partilerin de kendi içlerinde çalışma yapacağını söyleyen Sorakın, şu anda koalisyon protokolünün taslak halinde hazır olduğunu, 4 siyasi partinin bir daha üzerinden geçeceğini kaydetti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer: 4 siyasi parti de toplum hassasiyetleri için büyük istek var

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, TDP PM toplantısından çıkacak kararın ardından 4 siyasi partinin hükümeti kurmaya yöneleceğini belirtti, koalisyonda yer alacak parti başkanlarının büyük ihtimalle bugün bir araya geleceğini aktardı.

Bugünden itibaren koalisyon protokolüne ilişkin resmi olmayan çalışmaların resmiyet kazanacağını belirten Özcafer, birkaç gün içerisinde de hükümet ile ilgili çalışmaların netlik kazanacağını dile getirdi.

Özcafer, 4 partinin de siyasi görüşlerinin farklılığından bahsederek, bu nedenle günlerdir devam eden ön çalışmanın bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

4 siyasi partide de uzlaşıyı yakalamak ve uyumlu çalışarak, toplumun hassasiyetlerini gündeme getirme adına büyük istek ile heves olduğunu vurgulayan Özcafer, hükümetin bir an önce kurulup, bütçenin hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

2018 bütçesi, ekonomik protokol, belediye seçimleri…

Yeni oluşacak hükümetin 2018 bütçesi, Türkiye ile yapılan ekonomik protokol ve belediye seçimleri ile uğraşacağını ifade eden Özcafer, 4’lü koalisyonun uyum içerisinde gitmesini umduğunu, icraatların halka söz verildiği gibi yerine getirilmesini diledi.

Özcafer, “Amacımız, geçici hükümet değil, icraat hükümeti olmaktan yana” diyerek, “Halk da bunu merakla bekliyor. Hükümetin ömrünü biçmek yanlış, umutla bakmak gerekir. Uzlaşı kültürünü yakalarsak, uyum sağlamamak için bir neden yok.” şeklinde konuştu.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris: Koalisyon protokolü %80-90 tamam

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, koalisyon protokolünün yüzde 80-90 oranında tamamlandığını, kısa sürede çalışmaların sona erebileceğini aktardı.

Koalisyon protokolünün ardından hükümet programının da bakanlıkların isimsel bazda belirlenmesinin ardından hızlı noktaya getirilebileceğine işaret eden İdris, bu çalışmaların tamamlanması için uzun bir süreye ihtiyaç duyulmadığını dile getirdi.

İdris, bu hafta içerisinde 4 siyasi partide başkanlar düzeyinde bir toplantının olabileceğini de ifade etti.