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Ölümlü kazaya 20 ay hapis

Ölümlü kazaya 20 ay hapis

26 Haziran 2019’da Ötüken’de, meydana gelen ve Nefi Yazıcı’nın ölümü ile sonuçlanan trafik kazası nedeniyle yargılanan Orun Cumayev 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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26 Haziran 2019’da Ötüken girişinde meydana gelen trafik kazasında, LA 906 plakalı kamyon sürücüsü Türkmenistan uyruklu Orun Cumayev’in dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nefi Yazıcı (E-47) yönetimindeki GU 905 plakalı salon araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu GU 905 plakalı araç sürücüsü Nefi Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Foto: Arşiv

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