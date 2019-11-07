Ölümlü kazaya 20 ay hapis

26 Haziran 2019’da Ötüken girişinde meydana gelen trafik kazasında, LA 906 plakalı kamyon sürücüsü Türkmenistan uyruklu Orun Cumayev’in dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nefi Yazıcı (E-47) yönetimindeki GU 905 plakalı salon araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu GU 905 plakalı araç sürücüsü Nefi Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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