Ölüm tatilde yakaladı

Lapta’da bir otelde kalmakta olan 55 yaşındaki Karel Hrdina (E-55), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, söz konusu şahıs bugün sabah saat 03.00 sıralarındaotelin bar kısmında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak öldü.

YÜKSEKTEN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

Mağusa’da sakin Belgüzar Akbulut (K-48), su deposunu kontrol etmek için apartmanının damında bulunduğu bir sırada dengesini kaybedip 18 metre yükseklikten aşağıya düştü ve ağır yaralandı.

Belgüzar Akbulut, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde sol kalça ve sol el bileğinde kırık, akciğerlerinde kanama teşhisi ile yapılan ameliyatına müteakip cerrahi sevisinde müşahede altına alındı.

İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU

Kıbrıs'ın kuzeyinde dün ve bugün suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında yapılan denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet eden, beşi Mağusa’da biri Lefkoşa’da olmak üzere toplam 6 kişi tespit edilerek tutuklandı.

GİRNE 17 YAŞINDAKİ KIZ KAYIP

Girne’de sakin Fahriye Akyol’un (K-17), dün ikametgahından işe gitmek üzere ayrıldığı ancak halen geri dönmediği bildirildi. Akyol'un bulunması için arama ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.