‘Öldürdüğünü itiraf etti’: 94 promil alkollüydü, yüzündeki ‘boğuşma’ izi!

Girne Antik Liman’da 5 Aralık tarihinde ‘intihar’ ettiği iddia edilen ve yürütülen ileri soruşturmada cinayete kurban gittiği öğrenilen Halil Karakız cinayeti ile ilgili zanlı A.G’nin ‘cinayeti itiraf ettiği’ açıklandı, hakkında 8 gün daha tutukluluk emri alındı.

Polis, zanlı A.G’nin olay günü kanında 94 promil alkol tespit edildiği belirtti, gözündeki morlukların ise olay anında boğuşurken oluştuğunun adli tıp uzmanınca belirlendiğini açıkladı

Devrim DEMİR

Girne Antik Liman’da 5 Aralık tarihinde ‘intihar’ ettiği iddia edilen ve yürütülen ileri soruşturmada cinayete kurban gittiği öğrenilen Halil Karakız cinayeti ile ilgili zanlı A.G, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı, hakkında 8 gün daha tutukluluk emri alındı.

Zanlı A.G’nin olay günü kanında 94 promil alkol tespit edildiği belirtildi, gözündeki morlukların ise olay anında boğuşurken oluştuğu ortaya çıktı.

Polis, 17 kişinin sorgulandığını, 20 kişiden daha ifade temin edileceğini belirtti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma amaçlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis: “Öldürdüğünü itiraf etti”

Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, A.G.’nin ‘adam öldürme’ suçundan tutuklandığını anlattı.

Gökyay, olayın 5 Aralık tarihinde meydana geldiğini anımsatarak, zanlının olay günü polise yaptığı ihbarın ardından yüzündeki morlukların Adli Tıp Doktoru İdris Deniz, tarafından kontrol edildiğini kaydetti.

Zanlının yüzündeki morlukların olay anında geliştiğini ifade eden Gökyay, yapılan alkol testinde kanına % 94 alkol tespit edildiğini ifade etti. Yapılan sorgulamasında zanlının işlediği suçu itiraf ederek, Halil Karakızı öldürdüğü yönünde ifade verdiğini kaydeden Müfettiş Muavini, zanlının Barış Ruh Hastanesinde kontrolden geçirildiğini belirtti.

Kamera görüntüleri incelenecek…

Gökyay, olayla bağlantılı 17 kişiden ifade alındığını, 20 kişinin sorgulanacağını kaydetti.

Bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmeye devam ettiğini ifade eden Gökyay, zanlının bu sürede 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.