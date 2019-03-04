Öğretmenler yeni yönetimi seçti
Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd Olağan Genel Kurulu önceki gün gerçekleşti, yeni yönetim belirlendi
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd olağan genel kurulu önceki gün gerçekleşti. 3 yıllık yeni yönetim kurulunun belirlendiği genel kurulda, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd Yönetim Kurulu üyeliği için iki grup yarıştı.
Genel Kurul’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd Yönetim Kurulu üyeliğine şu isimler seçildi: Burak Maviş, Mustafa Baybora, Mehmet Temel, Dinçer İzcan,Kemal Gençsu,Tolga Karadağlı,Erkin Çelikeri.
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Etiketler : öğretmenler, kooperatif
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