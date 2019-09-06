Oettinger, Kıbrıs'ta temaslarda bulunacak

Avrupa Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynakları Komiseri Günther H. Oettinger AB’nin 2021-2027 bütçesiyle ilgili yüksek seviyede temaslarda bulunmak amacıyla bugün Kıbrıs’a geliyor.

Komisyon açıklamasına göre, Komiser Oettinger Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Maliye Bakanı Harris Georgiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ise görüşecek.

Görüşmeler Komisyon’un AB’nin gelecek uzun dönemli bütçesiyle ilgili sonbahara kadar ilerleme kaydetme çabası çerçevesinde gerçekleştirilecek.