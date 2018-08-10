KTÖS, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Onların Doları varsa bizim de Allahımız var” açıklamasının gelinen noktayı özetlediğini savunarak, “Bizim bildiğimiz Türkiye’nin para birimi Türk Lirası’dır. Ne zamandan beri Türkiye’nin para birimi Allah olmuştur? Alacaklılar ve bankalar bizden borçlarımız için Türk Lirası ve döviz istemektedirler. Sn. Erdoğan ve AKP, batırdıkları ekonomiyi ve devleti, ‘Allah’ı ve toplumun dini inançlarını siyasete karıştırarak çözemezler” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, “Adamızın kuzeyinde Türkiye’nin alt yönetimi olarak şekillendirilen siyasi rejim, Türk Lirası kullanılması ve Türkiye ekonomisinin iflası nedeni ile Kıbrıs Türk toplumunu yoksulluğa ve yok oluşa sürüklemektedir” iddiasında bulundu.

Ayrılıkçı yapıyı ayakta tutmak için Türkiye’ye bağımlılığı ve entegrasyonu hedefleyen süreçleri “etkin ve fiili garantörlük” talebi ile seslendirenlerin bu yaşanan çöküntüdeki tavırlarını merakla beklediklerini ileri süren Elcil, “Yıllardan beri Türk lirası kullanmanın yarattığı enflasyon vergisi ve kendi ayakları üzerinde durmayı engelleyen TC hükümetlerinin Kıbrıslı Türkler’i üretimden koparan dayatmalarına Türkiye ekonomisinin iflası da eklenince Kıbrıs Türk toplumu yok oluşla karşı karşıya getirilmiştir” görüşünü öne sürdü.

Şener Elcil,“Türkiye’yi yöneten zihniyetten tek bir bilimsel açıklama veya ekonomik önlem gelmezken, her şeyi kadere ve dine bağlayan açıklamalar yapılması, gericiliğin nereye vardığını göstermesi bakımından çok önemlidir” iddiasında bulundu ve şöyle dedi:

“Kendi “Osmanlı rüyaları” için Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen bu din bezirganlarına yeter diyor, tüm yurtseverleri Kıbrıs’ın birleştirilmesi ve boyunduruktan kurtulmak için mücadeleye davet ediyoruz.”