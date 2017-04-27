“Mucizeler diyarı” 2 Mayıs’ta açılacak

Ozan Özgenler’in ikinci kişisel sergisi “Mucizeler Diyarı” 2 Mayıs’ta, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nde (EMAA) açılacak.

Serginin açılışı saat 19.00’da yapılacak.

Özgenler’in verdiği bilgiye göre, sergi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından açılacak

Sergiyle ilgili açıklamasında, yaşamın her anının sevinçle kutlanmaya değer olduğunu vurgulayan Özgenler, “Deneyimlerimizi oluşturan anların hepsi mucizevi güzelliktedir” ifadesine yer verdi.



