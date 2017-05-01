MTG’den Kasım bombası

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de ligin tamamlanmamasına rağmen transfer piyasasına çok hızlı giren ve şampiyon Yenicami’den Adil Uçar ve Halil Uçar’ı kadrosuna katan Mağusa Türk Gücü çok önemli bir yıldızla anlaşma sağladı. Uzun yıllardır Lefke forması giyen ve camianın sembol isimleri arasında yer alan golcü Kasım Tağman ile her konuda anlaşma sağlayan Mağusa Türk Gücü takımı, oyuncunun kulübü Lefke ile görüşmelere başladı. Yüksek bir bonservis bedeli ile oyuncuyu renklerine bağlaması beklenen Mağusa Türk Gücü’nün, birçok büyük kulübün uzun yıllardır peşinde koştuğu ancak bir türlü hiçbir takıma gitmeyen Kasım’ı büyük ölçüde renklerine bağlayacağı belirtildi. Kasım’ın da Lefke yöneticileri ile görüşüp transferine engel olmamasını isteyeceği öğrenildi.