MTG’de Zokou şoku

Mağusa Türk Gücü'nün sezon başında kadrosuna kattığı ve ilk yarıda forma giyen yabancı oyuncusu Samuel Zokou, kulübüne haber vermeden adadan ayrıldı. Yaşanan gelişmeyi MTG başkanı Koral Bozkurt doğrularken, yeni yabancı arayışına gireceklerini belirtti. İkinci yarı öncesinde Zokou'nun yanı sıra G.Birliği'nden Yakubu Malik ve Rasheed Omokafe ile yabancı kontenjanını dolduran MTG, Zokou'nun habersiz ayrılması sonrası yeni bir arayış içerisine girecek. Zokou, MTG adına ilk devrede 5 gol kaydetmişti.

İlk devrede de aynı sorun yaşanmıştı

MTG'de ligin ilk devresinde de aynı yabancı sorunu yaşanmıştı. Sezon başında kadroya dahil edilen İzu Azuka'nın ikinci haftanın ardından haber vermeden ayrılması sonrasında MTG devrenin büyük bir bölümünü 2 yabancı oyuncu ile oynamak zorunda kalmıştı. Yabancı uyruklu futbolcu transferinin 5 Şubat'a kadar sürecek olması sonrası MTG'nin yeni bir simi kadrosuna katması bekleniyor.