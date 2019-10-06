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  3. Mormenekşe futbolcusu Haşim Girgin hayatını kaybetti
Mormenekşe futbolcusu Haşim Girgin hayatını kaybetti

Mormenekşe futbolcusu Haşim Girgin hayatını kaybetti

Bu akşam Ulukışla Turunçlu arasında yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında Mormenekşe futbolcusu Haşim Girgin de hayatını kaybetti.

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Haşim Girgin kullanımındaki HF 388 plakalı araç ile karşı şeride geçerek TGK 952 plakalı araçla yüz yüze çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Haşim dün forma giydiği Mornenekşe ile Yalova karşısında 90 dakika forma giymişti.

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