Montessori çocukları sanatla buluştu

Lefkoşa Montessori Okulu, Ayhatun Ateşin’in, “Sanata ve hayata yeniden başlayışı” çerçevesinde “Sanata Dokunuş” isimli sergisini izledi. Montessori çocukları ve öğretmenleri 19 sanatçının eserlerinden oluşan sergide sanata dokundu

Kıbrıs Montessori Okulları’nın Lefkoşa şubesi geçtiğimiz gün Ayhatun Ateşin’in, atölyesi Alashia INN’de “Sanata Dokunuş” isimli sergiyi izledi.

19 genç sanatçının eserlerinden oluşan “Sanata Dokunuş” sergisinde Lefkoşa Montessori Okulu çocukları ve öğretmenleri, resimden heykele, fotoğraftan seramiğe birçok sanat dalını yakından izleme, bazı sanat eserlerini dokunarak eserleri hissetme fırsatı buldu.

Ayhatun Ateşin, serginin izlenmesinin ardından farklı sanat dallarının icrası ile ilgili Lefkoşa Montessori Okulu öğretmen ve öğrencilerine önemli bilgiler verdi.

“Sanata Dokunuş” sergisine oldukça ilgi duyan Lefkoşa Montessori Okulu çocukları sergide yer alan bazı eserleri de anne ve babalarına hediye etmek üzere satın aldı.

Ateşin: Farklı sanat dalları “Sanata Dokunuş” sergisinde buluştu

Ayhatun Ateşin, ziyarette yaptığı konuşmada, Lefkoşa Montessori Okulu’na sanata gösterdiği ilgi ve vermiş olduğu değer için teşekkür etti. Ateşin, Lefkoşa Montessori Okulu’nu birçok sanat eserinin buluştuğu “Sanata Dokunuş” sergisinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ayhatun Ateşin, resimden heykele, fotoğraftan seramiğe farklı sanat dallarının genç sanatçıların gözünden Alashia INN adresinde hayat bulduğunu söyledi.

Ateşin, duayen ve genç sanatçıların güncel eserlerinden oluşan “Sanata Dokunuş” sergisinin Aralık ayından beri izlenime açık olduğunu dile getirdi.

Ayhatun Ateşin, “Sanatsal Dokunuş“ sergisinde, Artin Demirci, Samet Doğan, Elif Aydoğdu Ağatekin, Mediha Şevinç, Vedia Okutan Gaydeler, Gökhan Onur, Ruhiye Onurel Şimşek, Eda Taşlı, Gülay Yakar, Hikmet Uluçam, Umut Germeç, Ayşem Ötük, Aslıhan Kaplan Bayrak, Kadir Selçuk Yaşa, Emrah Güney, Ogün Yücel, Nurseren Tor, Fatma Sarıbaş, Şenay Buluğ’un eserlerinin yer aldığını kaydetti.