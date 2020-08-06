Mısır ile Yunanistan, “deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını” imzaladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Kahire’de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Şükri, “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının” imzalandığını belirterek, söz konusu anlaşmanın, “Yunanistan ile ekonomik işbirliği konusunda yeni ufuklar açtığını” söyledi.

Yunanlı Bakan Dendias ise Mısır ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının, “meşru” olduğunu ve bölgedeki meydan okumalar ile mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin boyutlarını yansıttığını ifade etti.

Dendias, başka bir bilgi vermedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Şükri’nin, Yunanlı mevkidaşı Dendias ile “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması”na hazırlık müzakereleri kapsamında teknik konuları ele almak için Kahire’de görüştüğü belirtilmişti.

Mısır resmi haber ajansı MENA da, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın birkaç saatliğine kısa bir ziyaret için Mısır’a geldiğini duyurmuştu.

İki ülke dışişleri bakanları arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması ile ilgili 12’nci teknik görüşme, geçen Haziran ayında Kahire’de yapılmıştı.

‘Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir’

TC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu iki ülke arasında deniz sınırı bulunmadığına işaret edilerek, “Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Sözde sınırlandırılan alanın, Birleşmiş Milletler’e (BM) de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2003’te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile imzaladığı anlaşmayla 11 bin 500 kilometrekareden vazgeçen Mısır, Yunanistan’la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya’nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur.”