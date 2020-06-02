Mezuniyet törenleri yapılabilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde, lise son sınıfların mezuniyet törenlerinin, COVID-19 önlemleri çerçevesinde, gerekli mesafe ve hijyen kuralları sağlanarak gerçekleştirilebileceği yönünde görüş birliğine varıldı.

Mezuniyet törenlerine öğrencilerin, sadece akrabalarının katılabileceği de açıklandı. Mezuniyet törenlerinin yer ve tarihleri ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından açıklanacak.