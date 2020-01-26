“Mesleğimle, yaşamın ve sevginin büyük bir şans olduğunu anladım”

İngiltereli Marion Stuart, 2005 yılında eşi ile birlikte Kıbrıs’a kalıcı olarak yerleşme kararı aldı. Bir gün, bir arkadaşının ‘kendi geleneklerine uygun’ bir düğün yapmak istemesi ve seremoniyi düzenlemesi için ona danıştığını anlatan Stuart, mesleğine böylelikle başlamış. Ülkede yaşayan İngiltere, Avustralya ve benzeri bölgelerden insanların, hem düğün, hem de cenaze törenlerinin seremonisini düzenleyen Stuart, Kıbrıs’a evlenmek için gelen birçok kişi olduğunu da kaydediyor.

“İnsanlar beni çevrelerindeki kişilere önerdikçe bu benim mesleğim oldu”

Stuart, daha önceden Kıbrıs’ın güneyinde 30 sene yaşamış, öğretmenlik ve gazetecilikle uğraşmış. Daha sonra eşi ile birlikte Avustralya’da yaşarken, Kıbrıs’ın kuzeyinden ev aldığını, yıllarca yazlarda buraya seyahat ettiklerini söyleyen Stuart, “Eşim rahatsızlandığı için doktoru çok uzun mesafeye seyahat etmemesi gerektiğini söyledi. Biz de 2005’te buraya temelli yerleştik. İngiltere’de yaşarken kilisede çalışmıştım. Bir gün bir arkadaşım, düğününü planlarken benden seremoniyi organize etmemi istedi, ben de bu iyi amaç için ona yardım etmekten mutluluk duyacağımı söyleyip kabul ettim. Sonrasında da sıklıkla bu talep gelmeye başladı, insanlar beni çevrelerindeki kişilere önerdikçe bu benim mesleğim oldu. O zamandan beri düğün ve cenazelere katılıyorum” diye anlatıyor.

“Bence insanların bir mesleği isteyerek yapması, hayata gelişi için bir anlam araması çok değerlidir”

Kendi kültürlerindeki düğün ve cenazelerin, Kıbrıslı Türklerinkinden tamamen farklı olduğunu söyleyen Stuart, birçok yabancının da evlenmek için Kıbrıs’ı tercih ettiğini ve kendisiyle çalıştığını ifade ediyor. Hayatı boyunca, kiliseden öğretmenliğe, gazetecilikten organizatörlüğe birçok farklı meslek edindiğini belirten Stuart, şimdi yaptığı işin onun ‘kaderi’ olduğunu dile getiriyor. Düğün ve ölüm gibi, birbirinden zıt ama aslında ‘bağlantılı’, yaşamın iki gerçeğinde bizzat yer almanın kendisini manevi anlamda tatmin ettiğini kaydediyor. “Bu iki farklı seremonide yer almak, yaşamın ve sevginin ne kadar önemli olduğunu, hayatın ne denli bir şans olduğunu anlamamı sağlıyor. Bence insanların bir mesleği isteyerek yapması, hayata gelişi için bir anlam araması çok değerlidir… İnsanlar hayatın ne kadar büyük bir hediye olduğunun farkına varmalı…” şeklinde konuşuyor.