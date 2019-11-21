Mehmetçik Belediyesi'nde çöpe geçit yok

Mehmetçik Belediyesi ülkemizde bir ilke imza atıyor. Mehmetçik Belediyesi, Zabıta Birimine bağlı araca yerleştirilen Mobil Kamera ile çöp atanları tespit edecek. Mehmetçik Belediyesi sınırları içerisinde yola atılan çöpler ile ilgili uzun zamandır mücadele eden zabıta ekipleri yeni uygulama ile çöp atanları mobil kamera ile tespit edebilecek, Çevre Koruma Dairesi ile birlikte çalışarak cezalar uygulayacak.

SARIÇİZMELİ: ‘’SORUMSUZCA ÇÖP ATANLARI TESPİT EDİP CEZALANDIRACAĞIZ ‘’

Konu ile ilgili açıklama yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, özellikle belediyeye bağlı Bafra Turizm bölgesindeki yol kenarlarının sorumsuz kişilerce kısa süre içerisinde kirletildiğini, bu alanların temizlenmesi için belediye ekiplerinin ve bölge insanlarının büyük emek harcadığını, fakat temizlendikten sonra kısa sürede tekrar ayni manzara ile karşılaştıklarını söyledi. Bu bağlamda uygulanacak mobil kamera izleme yöntemi ile çöp atanların tespit edilmesi sağlanacak ve gerekli cezai işlemlerinin Çevre Koruma Dairesi ile birlikte koordine edilerek uygulanacağını belirtti. Çevreyi kirletenleri sosyal medya üzerinde ifşa edeceklerini belirten Sarıçizmeli, çöp atmanın cezasının da asgari ücretin ¼’ ü ile 2 katı kadarı olduğunu belirtti.

UYGULAMA BELEDİYE EKİPLERİ, BÖLGE MUHTARLARI VE BÖLGEDEKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ’NİN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEMİZLİK KAMPANYASI İLE BAŞLAYACAK.

Mehmetçik Belediyesi’nin yeni uygulaması belediye ekipleri, bölge muhtarları ve bölgedeki sivil toplum örgütlerinin katılımı ile 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek temizlik kampanyası ile uygulamaya girecek. Düzenlenecek temizlik kampanyası sabah saat 9:30’da Karpaz anayolu Çayırova’daki Bafta Turizm bölgesi kavşağından başlayacak.