'Mayıs sonu yeni borçlanma olabilir'

Başbakan Ersin Tatar, “ekonomik sıkıntıların aşılarak eski günlere dönüleceğini, bu konuda asla umutsuz olunmaması gerektiğini” vurguladı.

Başbakan Tatar, BRT’de Gün Ortası Haber Bülteni’ne canlı yayınla bağlanarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Coronavirüs salgın sürecini atlatma aşamasında hep umutlu olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı 1974’te esaretten kurtuldu” diyerek halkın 2020’de Coronavirüs salgınında bir sınav daha verdiğini söyledi.

Başbakan Tatar, salgının kontrol altında olduğunu bir kez daha vurguladı.

Coronavirüs nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Başbakan Tatar, virüsün resmen dünyaya saldırı olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, “Küçük bir ülke olduğumuz için aldığımız tedbirlerle başarıya daha kolay ulaştık. Başarımız, ilk günden vaka tespit edilir edilmez, tedbir almamızdır” dedi.

Başbakan Tatar, okulların ve deniz, hava ve kara geçiş noktalarının kapatılması, sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası seyahate kısıtlama ve bazı bölgelerde karantina gibi tedbirler alındığını anımsatarak, başarıya sadece hükümet ve sağlık çalışanlarıyla değil, halkın da kurallara uyması ile ulaşıldığını vurguladı.

Başbakan Tatar “Sağlık bilim kurulundaki görüşlere itibar edilerek, Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarıyla başarıya ulaştık. Bu başarı sadece hükümetin değil, ilk önce sağlık dedik ve böyle bir irade ortaya koyduk. Ekonomik tedbirler de aldık. Bu başarıda halkımızın da payı vardır. Sivil savunma, sağlık çalışanları, belediye polis vb kurumlarla, karantinada hizmet veren otel sahipleri ve çalışanlarının da bu katkıda payı vardır. Kıbrıs Türk halkı kurum ve kuruluşları ile başardı. Dünyada adımız geçiyor. KKTC devletinin yaptığı işlerden, aldığı tedbirlerden dolayı vakalar hafif bir şekilde geçti geçiyor” dedi

Kısıtlamalarla ilgili bugünlerde bir takım yumuşatmalar olduğunu belirten Başbakan Tatar, sağlık ve bilim kurullarından gelen tavsiyeler doğrultusunda temkinli olunmaya devam edileceğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya da değinen Başbakan Tatar, “Salgını izleyen bilim insanlarından aldığım bilgiye göre ülkemizde salgının RO değeri bir ara 2 civarındaydı. Hatta üstüne de çıktığı zamanlar oldu. Bilimsel anlamda RO bulaşma kapasitesini gösteriyor. Karantinanın bitmesinin ardından bu değer 1’in altına düştü ve salgının artık kontrol altında olduğu gerçeği ortaya çıktı ama yine de dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“KKTC’yi izole altında korumaya devam ediyoruz. Herkes rahat olsun, bu süreç iyi yönetildi” diyen Başbakan Tatar, ekonomi konusuna da değinerek, eski noktayı yakalamanın zaman alacağını söyledi.

Başbakan Tatar, “Bizim bu işi en hafifi ile geçirmemiz, bu işten başarıyla çıkmamız adanın cazibesini de artıyor. Ekonomik olarak düzelme zaman alacak ama KKTC eski potansiyelini yakalayabilecek. Rakamlara baktığımızda devletin parası 9 milyar civarındaydı. Rakamda düşüş oldu ancak rakamlar yavaş yavaş eski noktasına gelecek. Yardım ve katkılarla eski haline dönecek” ifadelerini kullandı.

Siyaseti yönetenlerin yanı sıra ekonomik örgütlere de büyük iş düştüğünü belirten Başbakan Tatar, önümüzdeki 3-5 ayın yoğun geçeceğini ve önemli çalışmalar içerdiğini vurguladı

Mayıs sonu itibari ile bir borçlanma olabileceğinden söz eden Başbakan Tatar, Haziran’dan sonraki günün şartlarına göre program yapacaklarını kaydetti.

Başbakan Tatar, “Bu test hayatımıza girmiştir. Bu testleri yapacak ehil kişiler gereklidir. İşi bilen eğitimli kişilerin sayısı az olduğu için bu durum alt yapı ve eğitim ister. Test sayısı artırıldı. Dün bin kusur test yapıldı. Bu testlerin 16’sı pozitif çıktı ama onlara da PCR testi yapıldı. Önümüzdeki saatlerde inşallah sıkıntı olmadığı ortaya çıkar. Salgın kontrol altındadır. Dün 6 buçuk saatten sonra bir takım yumuşatmalara gidildi. Hem çalışma hem ekonomi hem de sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamalar kamuoyu ile paylaşılıyor. Normal hayatta gibi gitmiyoruz. Düzenlemeleri denetleyecek olan müfettişlerdir. Bir takım süreçlerden geçeceğiz. Devlet ciddiyeti bunu gerektirmektedir. Devlet bunu kendi içinde yaptığı çalışmalarla ve kurallara uymak kaydıyla açılmalar yapılmaktadır” dedi.

Başbakan Tatar, “Okula gidemeyen ve küçük çocuğu olan çalışan anne babalar var. Çocuğu yaşlı olan nene ve dedeye vermekten ziyade, işverenin çalışan anneye izin vermesi ve işini evde yapması için anlayış gösterilmesi gerekiyor. Özel sektörde çalışan böyle anneler de vardır. Özeldeki işverenin de bu anlayışı göstermesi lazım. Çalışan işini yapabildiği kadar evden yapsın. Bizim devlet çalışanı için talimatımız bu yöndedir. Personel Dairesi de denetimi yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Kaynak konusunda Türkiye ile görüşmeler ne durumda?” sorusuna Başbakan Tatar, şöyle yanıt verdi:

“Türkiye ile çok saygın ve çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye her koşulda yanımızdadır. Çok sayıda tıbbi malzeme de gönderdi. Sayın Fuat Oktay ile sürekli görüşüyorum. Son 2 hafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüştüm. Bu dönemde de yanımızda olduklarını ifade etmişlerdir. Bizim hükümet göreve geleli 1 yıl oluyor, 20 Temmuz 2019 tarihinde Mali Ekonomik ve İşbirliği Protokolü imzalandı. O zamanın koşullarında senenin geriye kalan bölümü içindi, 750 milyon TL de KKTC’ye gelmiştir. Bir takım projeler de vardır. Virüse rağmen devam ediyor. Su borusu için haziran sonuna kadar tamamlanacaktır. Virüs nedeniyle ek ihtiyaç doğmuş olabilir. Ne zaman toparlanmaya başlayacağız gibi her anlamda takip edilmektedir. Benim umudum bu işin uzun sürmeyeceği yönündedir. Hep de umutlu baktım. Yavaş yavaş ve aşama aşama bu noktaya geldik.”

Başbakan Tatar, salgının çıktığı günden bugüne kadar 55 gün geçtiğini ve bu 2 ayın kendi hayatının belki de en zor olan dönemi olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı 1974’te esaretten kurtuldu” diyerek halkın 2020’de virüs nedeniyle bir sınav daha verdiğini vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkı dimdik ayaktadır. Bizim mücadelemiz dünyaya buradan bir haykırış oluyor. Türkiye’nin desteği ile süreci başarıyla sürdürüyoruz” diyen Başbakan Tatar, salgın krizi atlatıldığı zaman bunun halk olma özelliğinin en büyük gurur ve başarısı olacağını kaydetti.