Maraş Rapor’u Anastasidis’in önünde

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın, kapalı bölge Maraş’la ilgili “Türk faaliyetleri ve planlamalarıyla” ilgili olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetimi’nin Türkiye aleyhinde Birleşmiş Milletler’e (BM) başvurma olasılığıyla ilgili olarak hazırladığı raporun, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e teslim edileceği haber verildi.

Alithia gazetesi; “Artıları ve Riskleri Tartıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bakanlığın hazırladığı çalışma raporunun geçtiğimiz Cumartesi akşamı tamamlandığını ve konuyla ilgili olarak kararlar alınması için, Anastasiadis’in önüne konacağını söylediğini iletti.

Gazeteye göre, raporun, BM Güvenlik Konseyi’nin tüm daimi üyeleri, özellikle de beş daimi üyesiyle art arda gerçekleştirilen temasların ardından hazırlandığını izah eden Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Anastasiadis’in var olan farklı seçenekler ve arzu edilen hedef konusunda bilgilendirileceğini belirtti.

Konuyla ilgili nihai kararın Anastasiadis tarafından önümüzdeki günlerde alınacağını da kaydeden gazete, “elindeki bilgilere dayanarak”, raporda tüm olası tepki senaryoları yanı sıra özellikle de başvuruyla ilgili olası faydalar ve risklerin kayda geçirildiğini, aynı zamanda raporda, var olan artılar ve risklerin ölçülüp tartılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Bunlara paralel olarak raporda, BM Güvenlik Konseyi üye ülkeleri, özellikle de daimi üye ülkelerin tezleri, görüşleri ve niyetlerinin kayda geçirildiğini kaydeden gazete, bunların tutumunun büyük ölçüde Rum Yönetimi’nin başvurusunun kaderini belirleyeceğine işaret etti.

Gazeteye göre Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis de “Maraş Belediyesi”nin geçtiğimiz Cumartesi akşamı düzenlediği “anti-işgal” etkinliğine gelişinde yaptığı kısa açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin her türlü Türk faaliyetini tüm yasal yollarla ve BM’nin de emrettiği gibi önlemeye hazır olduğunu” ifade etti.

Hristodulidis: “BM kararlarına bağlıyız”

Gazeteye göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Maraş konulu açıklamalarını yorumlayan Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, Türk tarafının Maraş konusuna atıfta bulunmaya başladığı ilk andan itibaren, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in, başkalarının yanı sıra, bizzat BM Genel Sekreteri’ne de başvuruda bulunduğunu söyledi.

Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin bu yüzden 8 veya 9 Ağustos’ta Anastasiadis’e yanıt verirken “Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun, kapalı kentle ilgili olarak BM kararlarına bağlı oldukları konusunda net olduğunu” öne sürdü.

“Uzun bir süredir kapalı bölge Maraş’ta bulunan mülklerin envanterinin çıkarılacağını ve hedefin de bu sayımla birlikte güya Maraş’ın mülkiyet durumunun tartışmalı olduğunun kanıtlanması olduğunu duyduklarını” öne süren Hristodulidis, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “mülklerin yüzde 80’inin EVKAF’a ait olduğuna” dair açıklamalarını da anımsatarak, bunun hiçbir durumda geçerli olmadığını öne sürdü.

Hristodulidis “Hedefin bu envanterin çıkarılması, bunun Taşınmaz Mal Komisyonuna verilmesi ve muhtemelen (Maraş’ın mülkiyet durumunun bugün var olan şey olmadığını kanıtlamak için) Maraş kökenlilerin Komisyon’a başvurmaya çağrılması olduğunu” da ileri sürdü.

Hristodulidis “hiç kimsenin Maraş’ın mülkiyet durumunu tartışamayacağını” sözlerine ekledi.

Prodromu: “Yalan ve sahte girişimler”

Gazeteye göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Maraş’la ilgili açıklamalarını yorumlayan Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromos ise açıklamasında “Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Rum kesiminde problemler ve çatlaklar meydana getirme konusundaki yalanları ve sahte girişimlerinden” söz etti.

“Cevapların usulüne uygun olarak verileceğine” de işaret eden Prodromu, Türkiye’nin bütün bu çabasını geri püskürtmeleri ve Anastasiadis’in de dediği gibi, Maraş’ın kolonize edilmesiyle ilgili şikayette bulunmak ve bunu önlemek aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin inisiyatifinin devam etmesini talep etmek için, bütün diplomatik ve politik araçlarını kullanacaklarını sözlerine ekledi.

Maraş Kökenli Rumlar Bugün Başkanlığa Gidiyor

Politis gazetesi ise “Maraşlılar Başkanlığa Gidiyor- Maraş’la İlgili Planlamalar Merkezde” başlıklı haberinde, sözde “Maraş Belediyesi”nin, kapalı kentteki oldu bittilerin önlenmesi için Kıbrıs Cumhuriyeti içinde ve dışında çok yönlü bir seferberlik hazırladığını yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti hareketlerinin iki eksene dönmekte olduğunu ve bir yandan çabaların müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanmış olduğunu, diğer yandan da Türkiye’nin Maraş ve sözde Rum MEB’indeki planlamalarının engellenmesinin isteneceğini yazan gazete, Maraş kökenli Rumların, Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le koordine olma çabası ve karşılıklı bilgilendirme için, bugün başkanlığa gideceklerini haber verdi.

Maraş konusunda BM’ye başvuruda bulunulması konusundaki raporun, Anastasiadis’e iletileceğini de belirten gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı içerisindeki kaynakların, herhangi bir sızma olmasından kaçınılması için, raporun içeriğinin mutlak bir gizlilik içerisinde tutulacağını söylediklerine yer verdi.

Gazeteye göre Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu da açıklamasında, “Türkiye’nin, esasında adadaki işgali sağlamlaştıran planlamalarını kabul etmesi için, saldırganlığıyla Kıbrıs Rum kesimine şantaj yapmaya çalıştığını” ifade etti.

Sahip oldukları bütün diplomatik ve politik araçları kullanarak buna tepki göstereceklerini ifade eden Prodromu, “Türkiye’nin şantajlarına boyun eğmelerinin söz konusu olmadığını” belirtti.