Malatya’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Türkiye’de Malatya merkez üssü Pütürge ilçesinde olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can kaybı ya da yaralanan olmazken bazı binalarda hasar oluştu.

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; saat 12.37'deki depremin merkez üssü Pütürge ilçesi.

Çevre ilçe ve illerden de hissedilen depremin derinliği 7,02 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Depremin şiddetiyle çok sayıda kişi ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.



BAZI BİNALARDA HASAR OLUŞTU

Herhangi bir yaralanma tespit edilmedi. Depremin merkez üssü Pütürge'ye bağlı mahallelerde bazı evler hasar gördü. Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle hasar tespit çalışması yapılıyor.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ana kadar bir hasar ihbarı olmadığını tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



MALATYA VALİLİĞİ: ÖLÜ YA DA YARALI YOK

TC Malatya Valiliği, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi.



Açıklamada, şu bilgilendirmeler yapıldı:

"Mahalle muhtarlıklarından alınan bilgiler ile AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan saha araştırmaları neticesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmediği tespit edilmiş olup, depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen İl AFAD Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerince binalarda hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır. aşmış Mahallesi'nde 4-5 toprak evin yıkıldığı yönünde mahalle muhtarı tarafından yapılan açıklamalara ilişkin olarak yerinde yapılan araştırmalarda, Taşmış Mahallesi'nde yıkılan konut olmadığı, bir evin çatısında çökme ve daha önceki depremlerde zarar gören bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu anlaşılmıştır."





"BAZI BİNALARDA AĞIR HASAR VAR"

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise haziran ayında meydana gelen depremde hafif hasar gören binalarda ağır hasar oluştuğunu söyledi. Bu binaların daha önceden boşaltıldığını kaydeden Sülük, şu ana kadar herhangi bir can kaybı tespiti olmadığını belirtti.

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Karşıyaka Köyü Muhtarı Mehmet Yakut da daha önceki depremde hasar gördüğü için boşaltılan bazı evlerin yıkıldığını dile getirdi.

KANDİLLİ 5,7 DEDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.