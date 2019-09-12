Mağusa'daki gölet ve dere yatakları için ortak çalışma

Mağusa bölgesindeki gölet ve dere yataklarındaki sorunların çözümü için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Mağusa Kaymakamlığı, Mağusa Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birlikte hareket ederek, ortak çalışma grupları oluşturdu.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Dursun Oğuz, Mağusa bölgesinde bulunan Çanakkale Göleti, DAÜ Güney Kampüsü’nde bulunan Yurtlar Bölgesi ve dere yataklarında incelemelerde bulundu.

Bakan Oğuz, Mağusa Kaymakamlığı, Mağusa Belediyesi ve DAÜ’den yetkilerle bir araya gelerek, konu ile ilgili çalışma düzenledi.

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve bakanlık yetkililerinin de hazır bulunduğu incelemede, dere yataklarındaki sorunların ivedilikle çözüme kavuşması için ortak çalışma grupları oluşturuldu ve çalışma takvimi belirlendi.