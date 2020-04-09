Mağusa'da ani ölüm!

Mağusa’da bir yaşlı bakım evinde kalan 82 yaşındaki Osman Tanyeli, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Polis basın bülteninde yer alan “ani ve gayri tabii ölüm” olayına göre, bu sabah saat 04.00’te aniden rahatsızlanan Tanyeli, yaşamını yitirdi.

Doktor muayenesinde Osman Tanyeli’nin kalp yetmezliği sonucu öldüğü belirlendi.

ASIM SERİNOVA’NIN ÖLÜM NEDENİ İÇİN İLERİ TETKİK

Öte yandan 7 Nisan’da evinde kırık cam parçaları üzerine düşerek baldırından yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybeden 47 yaşındaki Asım Serinova’nın ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.

Otopside, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alındığı ve tetkikler yapılacağı kaydedildi.