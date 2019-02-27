'Mağusa ve Girne Limanları yenilenecek'

Sosyal ve Ekonomik Konsey’in XXX. toplantısı, 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı konulu toplantısının açılışında konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, atılan adımlarda geçmişte yapılan yanlışların bugüne de sirayet ettiğini unutmamak gerektiğini belirtti.

Kendi kendine yetebilen ekonomik büyüme ve büyümenin toplum geneline yansıtılacak seviyeye taşınmasının önemli olduğuna işaret eden Atakan, bu noktada taslağın önemine değindi.

Atakan, bilişim sektörüne yönelik altyapı ve iletişim alanlarında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“750 KİLOMETRE BAKIR TEL, FİBER OPTİK KABLO İLE DEĞİŞTİRİLECEK”

2020 yılı ortasına kadar 750 km. bakır telin fiber optik kablo ile değiştirileceğini söyleyen Atakan, iletişimde hız ve kaliteyi yakalamak amacıyla çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Internet altyapısının güçlü ve hızlı bir şekilde çalışmasının turizm ve yüksek öğrenim sektörlerine katkı sağlayacağını dile getiren Atakan, Ar-Ge ve teknopark yasalarının Meclis’ten geçtiğini anımsattı.

2017-21 Karayolları Master Planı’na değinen Atakan, şehirler arası yollarda ara emirlerden kaynaklanan sorunların büyük ölçüde aşıldığını, gecikmelerin artık giderilip eyleme dönüşeceği, ulaşım sorunlarının çözüleceği bir döneme girileceğini belirtti.

ERCAN’DA YOLCU HEDEFİ 5 MİLYON

Ercan Havalimanı’nda 20-21 yılları için 5 milyon yolcu hedefi bulunduğunu söyleyen Atakan, Mağusa ve Girne Limanları’nın yeniden yapılandırılacağını ve hedefin 1 milyon yolcunun da denizden gelmesi olarak belirlendiğini kaydetti.