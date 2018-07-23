Lute, Anastasiadis ile 3 saat görüştü

Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştüğü bildirildi.



Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, saat 10.15’te başlayan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmede, Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis de hazır bulundu.



Anastasiadis’in görüşmenin ardından çalışma arkadaşlarıyla bir toplantı yapması bekleniyor.

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