LTB'nin gıda denetimleri sürüyor
Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.
Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.
Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 2-6 Nisan tarihleri arasında 53 işyerinin denetlendiği bildirildi.
LTB’den yapılan açıklamada, denetimler sonucunda bir iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildiği kaydedildi.
“Benim Adım Cemil” isimli işletmeden 4 birim ürün etiket bilgisinin uygun olmaması nedeniyle, Altunçay Market’ten 3 birim ürün uygun olmayan muhafaza koşulları nedeniyle, Tuman Market’ten ise 12 birim ürün son kullanım tarihinin geçmiş olması nedeniyle müsadere edildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “5 Kasap, 1 Balık Satış Yeri, 1 Pansiyon, 15 Restoran, 4 Unlu Mamül İmalathanesi, 7 Oto-Galeri, 1 Bar, 5 Kafe, 1 Su Dolum Tesisi, 11 Market, 2 Off-Licence. “