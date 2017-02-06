‘Leymosun Derbisi’ nefes kesti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen ülke futbol liglerinde ikinci yarı Ocak ayı sonunda başlarken, Süper Lig’de ikinci devrenin ilk karşılaşması bir derbi mücadelesiydi. Kıbrıs’ın güneyinde başlayarak Girne’de devam eden ezeli rekabette Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı, bir galibiyetten fazlasını, yani önemli bir prestiji elde edebilmek için 27 Ocak Cuma akşamı Girne Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi.

GÜNLER ÖNCESİNDE KAMPA GİRDİLER

Eylül ayında yapılan çalışmalar sonucu gece karşılaşması oynanabilir duruma getirilen Girne 20 Temmuz Stadı’na uzun yıllar Doğan Türk Birliği forması giyen merhum Mete Adanır’ın adı verilmişti. İki takımın Limasol’dan beridir süren ezeli rekabeti çerçevesinde ilk gece maçında oynanan ‘Leymosun Derbisi’ni Doğan Türk Birliği kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

Son zamanlarda iki takımın yakaladığı form grafiği ile hangi tarafın favori olduğunu kestirmek oldukça güçtü. Hem Doğan Türk Birliği, hem de Türk Ocağı yaptıkları çalışmaların yanı sıra maçtan günler öncesinden kampa girerek sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da derbiye konsantre olmaya çalıştı.

KALABALIK TRİBÜNLER ÖNÜNDE OYNANDI

Mete Adanır Stadı’nda gece oynanan derbi karşılaşmasına iki takım taraftarları büyük ilgi göstedi. Zira tribünlerde boş yer kalmazken, saha kenarında ayakta da karşılaşmayı takip eden kişiler de vardı. Oyuncuların sahaya çıkışı esnasında Doğan Türk Birliği tribünlerinde ufak çaplı bir görsel şov yapılırken, oyuncular fişekler ve konfetilerle karşılandı. Türk Ocağı seremoniye eski başkanı onuruna “Unutmayacağız” yazılı pankart ile çıktı.

GOLLER YENİ TRANSFERLERDEN

İlk düdükle beraber başlayan maçta ilk golü Türk Ocağı yeni transferi Bilal Ceylan ile bulurken, bu gole Salih Güvensoy Doğan Türk Birliği adına karşılık verdi. Ertaç’ın Türk Ocağı adına kaydettiği golle ilk yarı Türk Ocağı lehine tamamlandı. İkinci yarıda ağır zemindeki mücadelede 90 dakikanın 2-1 Ocak lehine tamamlanması beklenirken 5 dakikalık uzatmaların son dakikasında Doğan Türk Birliği’nden yeni transfer Joel Tshimba kaydettiği golle hem takımını mağlubiyetten kurtardı hem de yeni takımı ile çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi. Günün sonunda sahadan çıkan 2-2 eşitlikle her iki takım da ikinci yarıya beraberlikle başlamış oldu.