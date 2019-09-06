Lefke Belediyesi, Gazi Lisesi’nde çalışmalar yapıyor
Lefke Belediyesi, Lefke Gazi Lisesi’nin 1500 metrekarelik girişi ve park alanında düzenleme çalışmaları yapıyor.
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Lefke Belediyesi, Lefke Gazi Lisesi’nin 1500 metrekarelik girişi ve park alanında düzenleme çalışmaları yapıyor. Çalışmanın eğitim yılı başlamadan tamamlanması planlanıyor. Belediye Başkanı Aziz Kaya da bugün Gazi Lisesi’ne giderek, tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.
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