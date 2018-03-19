Kutrafalı’dan yeni albüm: “Transitions”

Cahit Kutrafalı’nın ikinci albümü “Transitions” çıktı. Sanatçının bir süredir beklenen ikinci solo albümü ‘’Transitions’’ geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluştu. Her biri kendi içerisinde farklı yönlere doğru geçişler barındıran sekiz parçadan oluşan albüm A.K. Müzik etiketiyle yayınlandı. 2017 yılı Haziran ayı içerisinde Lefkoşa Re-Chord stüdyolarında kayıt altına alınan albümdeki tüm beste ve düzenlemeler Kutrafalı’ya ait.

Sanatçıya ikinci albümünde de yine Kıbrıs ve Türkiye’den önemli müzisyenler eşlik etti. Saksofonda Charis Ioannou, davullarda Stelios Xydias, gitarda Ermis Michail, piyano ve tuşlu çalgılarda Andreas Panteli ve Tolga Erzurumlu’nun yanı sıra Cenk Erdoğan, Bulut Gülen, Gürhan Nuray ve Elias Ioannou konuk olarak albümde yer alan müzisyenler oldu.

Emre Yazgın’ın kayıt, miks ve Nathan James’in masteringini yaptığı albümün kapak tasarımı Murat Zengi’ye, fotoğraflar ise Kerim Belet’e ait. Kutrafalı’nın ilk albümü ‘’As It Is’’ 2015 yılı Ekim ayında yine A.K. Müzik etiketiyle yayınlanmıştı.

Müzikseverler “Transitions” albümünü, Lefkoşa’da; Ovis Coffees, LEDRAART MUSIC & FINE ARTS STUDIO, Rendo Coffee -Waves of Coffee, Loud Music, Hamburg, Café de Bakkal, Gazimağusa’da; De Molay Cafe, Girne Alsancak’ta The Soulist’ten alabilecekler. Albüm ayrıca iTunes’dan da satın alınabiliyor.