Kuruyemiş çaldığı iddiasıyla tutuklanan zanlıya 1 ay tutukluluk

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışmakta olan zanlı M.P. depodan kuru yemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklanmasının ardından teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı M.P.’nin 14-15 Şubat tarihleri arasında çalışmakta olduğu Tüccaroğlu Ltd. isimli iş yerinden iş yerine ait 22.5 kg çiğ badem, 30 kg ağırlığındaki İran fıstığını ve 30 kg ağırlığındaki Antep fıstığını çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının tasarrufunda söz konusu ürünlerin tespit edildiğini ve suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini mahkemeye anlattı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek çalışma izni iptal edilen zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.